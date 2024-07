"Esa supuesta gratuidad del abogado de oficio no es tal, es tremendamente injusto"

Cristina García Barruetabeña es abogada desde hace dos décadas y compagina sus casos como letrada con el turno de oficio, un derecho que la Constitución española obliga a garantizar y que, de momento, se cubre con voluntarios, pese a la gran carga de trabajo que supone.

"Es muy duro, puedes asistir a una mujer destrozada por una situación de violencia de género, escuchamos historias que te rompen el corazón y hay veces que llevas tres días sin dormir", ha relatado la abogada que en COPE Euskadi ha señalado que hay guardias como las de asistencia a los detenidos que se prolongan durante tres días.

Esa es una de las funciones del turno de oficio ejercido por 2.000 letrados en Euskadi, también atender a personas demandada, a menores o extranjeros, entre otros colectivos.





Requisitos para acceder al turno de oficio

Pero no todo el mundo puede tener un abogado de oficio. Hay que cumplir un baremo económico que en Euskadi fija el Gobierno vasco y que, según Cristina, es "tremendamente injusto", porque no contempla cargas hipotecarias o por hijos ni el salario neto. "Esa supuesta gratuidad no es tal, puede haber familias con ingresos muy limitados que no pueden acceder (al turno de oficio) por un euro".

Entre los asuntos que más tratan los abogados de oficio figura la violencia machista, "que es un lacra constante", y "ahora también ha habido un auge de los delitos de estafa e informáticos".





Los "riders" de la asministración

Cristina denuncia que las condiciones económicas del turno de oficio son penosas, España es el tercer país que peor lo paga de Europa y la nómina llega hasta con "6 meses de retraso". La letrada resume la situación con esta frase: "cuando la vocación entra por la puerta, los derechos sociales salen por la ventana".

"Somos los riders de la administración, es el último trabajo forzado de este país", ha abundado.

El reconocimiento más reciente al turno de ofico el de Vitoria, que ha dado su nombre a una plaza junto al Palacio de Justicia. Se trata de un gesto demandado por los abogados de oficio que se ha atendido en 45 ciudades españolas, pero en ninguna otra urbe vasca.

