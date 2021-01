La Ertzaintza encuentra más restos humanos en la playa de Arrigunaga

La Ertzaintza investiga ahora la aparición de más restos humanos en la playa de Arrigunaga, en Getxo. Desde que ayer, la Policía vasca localizase una pierna en este mismo arenal vizcaíno, se mantiene abierto un operativo de rastreo en la zona tras el hallazgo inicial. A lo largo del día de hoy se han encontrado más restos humanos gracias a la búsqueda que están realizando las unidades, canina y la de vigilancia y rescate.

A partir de ahora, el equipo de policía científica, junto con profesionales forenses, trata de identificar los restos mortales y aclarar las causas que rodean esta aparición.

LA PIERNA

Todavía sin el informe definitivo de autopsia, la pierna encontrada el domingo no presentaba un corte limpio propio de un objeto. Bien es cierto que gracias a este restro encontrado, los forenses podrían averiguar datos personales y característicos del cadaver, así como el tiempo o la edad de la víctima. De momento y hasta conocerse más datos, se barajan diferentes hipótesis y no se descarta que estos restos pudieran pertenecer a alguna persona desaparecida cuyo cuerpo arrastrara el mar debido al temporal. Este trozo de cuerpo fue localizado sobre las 9.30 horas del domingo cuando un particular alertó de que había encontrado restos de una pierna que habrían sido arrastrados por el mar.Los restos fueron trasladados al Servicio de Patología Forense para su posterior análisis y la Ertzaintza mantiene una investigación abierta desde entonces y trabaja en el lugar.