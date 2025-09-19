Elías Bendodo, vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP: “El PNV está asustado”

El vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el PNV "está asustado" y "tiene fecha de caducidad" en el Gobierno vasco, ante el auge de EH Bildu.

En un acto en Vitoria, tras reunirse con los grupos junteros del PP en el Parlamento vasco, las Juntas Generales de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, ha advertido que el partido jeltzale está “desgastado”. “Dedica el 100% de sus esfuerzos a mirar permanentemente por el espejo retrovisor y ver que los herederos de ETA están a punto de adelantarle".

Bendodo junto a la furgoneta contra la delincuencia y la okupación del PP en Vitoria

Tras señalar que "con ese miedo no se puede gobernar", ha defendido en contraposición que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, representa “la más pura encarnación de la ilusión y la ganas de hacer cosas por la gente".

"Su proyecto está basado en la concordia y en el empuje económico”, ha destacado junto a la furgoneta contra la "delincuencia y la okupación", teléfono para denuncias incluido, que ha puesto en marcha el PP de Vitoria.

Aliado del “sanchismo”

Bendodo ha interpelado al PNV para que "mire bien a quién lleva cogido del brazo en el Gobierno de España", y le ha preguntado "si se siente identificado dentro de la mayoría progresista de izquierdas que dice Pedro Sánchez".

Elías Bendodo en un acto en Vitoria

"Quien apoya este proyecto dañino para todos los rincones de España que es el 'sanchismo', es el PNV", al que también ha acusado de haberse aliado con un gobierno "tocado por la corrupción y radical".

Illa, sustituto de Cerdán

Bendodo ha criticado la visita del presidente de Cataluña, Salvador Illa, a Vitoria, donde se ha reunido este viernes con el lehendakari: "huele a subasta y chantaje con los Presupuestos Generales del Estado de fondo".

Para el dirigente popular Illa es "el enviado del sanchismo para otras cuestiones", ya que "fue el sustituto de Santos Cerdán para reunirse con Puigdemont en Bruselas y ahora también Sánchez lo manda aquí para apuntalar los acuerdos que tiene en Madrid con el PNV". "Están intentando tomar el pulso a ver si va a conseguir los apoyos o no”.