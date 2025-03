Disparidad en las cifras de seguimiento de la huelga del profesorado de la educación pública vasca

Cómo era previsible, baile de cifras en torno al seguimiento de la huelga convocada este martes en el colectivo de profesorado de la educación pública vasca. El Departamento de Educación del Gobierno vasco lo ha cifrado en un 44%, mientras que las centrales sindicales lo han elevado hasta el 75%.

En un comunicado, el servicio de Inspección del Departamento ha recabado estos datos del seguimiento de la huelga convocada por LAB, Steilas, CCOO y ELA. Según ha precisado, son datos enviados por los propios centros y, de los 552 afectados recabados, han remitido información 545, el 99%

Educación ha precisado que, según los datos facilitados por las direcciones de los centros educativos públicos, el 44% del profesorado de dichos centros ha secundado la huelga.

Por su parte, LAB, Steilas, ELA y CCOO han situado en más de un 75% el seguimiento de la jornada de huelga tras cerrarse sin acuerdo, este lunes, la negociación con el Departamento de Educación, al que han pedido que "deje las escenificaciones" y que atienda sus reivindicaciones, ya que, si no lo hace, siguen "con fuerzas" para seguir con las huelgas.

Este paro se ha llevado a cabo tras rechazar los sindicatos la última propuesta para un convenio del Departamento de Educación, cuya negociación se ha prolongado hasta este madrugada. Además de la huelga de este martes, han destacado que mantienen las convocadas para los días 26 y 27 de marzo y 1 y 2 de abril.

Con motivo de esta huelga, miles de trabajadores han secundado la marcha que ha partido desde la delegación de Educación del Gobierno vasco en Bilbao encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Lan baldintzak hobetu, hemen eta orain erabakita" y que era recibida por aplausos a su paso por algunos de los docentes que se encontraban en las aceras de la Gran Vía.

Este lunes, Educación remitió a los sindicatos una propuesta de preacuerdo antes de la mesa negociadora celebrada por la tarde, pero las centrales sindicales entendieron que no incluía "contenidos para dar respuesta a las necesidades del sector", y, a pesar de reclamarlos, "no fue así", por lo que entienden que se trata de "una escenificación y una hipocresía" por parte del Departamento de Educación que "es consciente de los contenidos que tiene que poner sobre la mesa para encauzar el conflicto".

Los sindicatos, que han recordado que llevan 15 años sin actualizar su acuerdo laboral, reclaman, entre otras medidas, que se alivien las cargas laborales, establecer un plan adecuado para rejuvenecer las plantillas, consolidar y garantizar el empleo público, recuperar el poder adquisitivo, así como iniciativas para garantizar tanto la salud laboral como el euskera y la coeducación. "Si no hay respuesta a estas reivindicaciones estamos con fuerzas para seguir en huelgas", han añadido

Por ello, exigen al Departamento de Educación, al que acusan de "mala fe", una "negociación real, más allá de palabrerías y propósitos bonitos" porque el posible acuerdo "requiere contenido y concreción" para lograr el objetivo de mejorar la educación pública vasca. En principio, no hay prevista ninguna nueva reunión en los próximos días y en el calendario establecido no hay ninguna hasta finales de abril.

DINÁMICA DE HUELGAS

La representante de Steilas Haizea Arbide ha afirmado que, tras el intento de negociación de este lunes, el Departamento de Educación les "lleva de nuevo a llenar las calles y continuar con la dinámica de huelgas".

Según ha indicado, el Departamento de Educación es "conocedor de sobra" de las medidas que debe poner "para dar respuesta a las necesidades del sector y para desbloquear esta situación".

Arbide ha reiterado la voluntad de Steilas de negociar pero ha pedido que sea "una negociación real, no una escenificación como la de ayer". Por ello, ha pedido a Educación que "deje de hacer este tipo de negociaciones ficticias" porque "no llevan a ningún lado".

"Seguiremos hoy, mañana y pasado y la semana que viene, el martes y el miércoles, en las calles, en la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del sector público y del profesorado de la escuela pública vasca", ha agregado.

Por su parte, el representante de LAB Aritz Villar ha afirmado que Educación hizo este lunes lo mismo que hizo en enero y febrero que es "intentar desmovilizar las huelgas" en vez de atender las reivindicaciones de los sindicatos.

Villar ha criticado que no plantee sobre la mesa propuestas que "no tienen ninguna garantía". El representante de LAB ha afirmado que han tenido "largos meses" para negociar y les llamaron este lunes, víspera de la huelga, pero no se vieron "ni garantías ni concreciones" en la propuesta de Educación.

Por ello, ha afirmado que este martes, de nuevo, han llenado las calles de Bilbao para exigir al Departamento de Educación que "deje de escenificar las mesas de negociación y ponga encima de la mesa las reivindicaciones que los sindicatos han pedido una y otra vez".

El representante de LAB ha asegurado que los sindicatos están dispuestos a negociar y a acudir a todas las mesas que les llamen, pero "esas mesas de negociación deben de ser reales y las debe llenar de propuestas" que mejoren la calidad educativa, que "tanto necesita a día de hoy el sistema".

SEGUIMIENTO "MUY AMPLIO"

Por su parte, Miren Zubizarreta, de ELA ha recordado que es el quinto día de huelga del personal docente de la comunidad autónoma y ha destacado que el seguimiento está siendo "muy amplio", superior al 75% con los datos recogidos hasta pasadas las once de la mañana.

La representante de ELA ha indicado que es una incidencia "muy parecida" a la de las huelgas de enero y febrero y, en alguno centros, incluso, superior.

Ello, en su opinión, "deja en evidencia" que los docentes de la educación pública "están por la labor de luchar y de seguir en huelga hasta conseguir las reivindicaciones que han llevado a realizar esta dinámica de huelgas".

"Y ello a pesar de los intentos continuos por parte del Departamento de Educación de intentar desactivar esta movilización sin responder a las peticiones que nos han llevado a estas huelgas y a estas movilizaciones", ha añadido.

Miren Zubizarreta ha indicado que lo ocurrido este lunes fue "un esperpento" y ha señalado que, "en un intento de desactivar la movilización", en vez de trabajar las propuestas en la mesa de negociación, el Departamento de Educación "optó por reunirse individualmente con cada uno de los sindicatos".

"Estuvimos hasta las dos de la madrugada y no tuvimos ninguna propuesta que tuviese contenidos adicionales de fundamento con respecto a la que ya nos había mandado a las doce del mediodía", ha añadido.

La representante de ELA ha manifestado que, a pesar de que algunos sindicatos estuvieron "a punto de entrar en ese juego", finalmente no hubo acuerdo y se continúa con la dinámica de huelgas, que mantendrán hasta lograr las reivindicaciones planteadas.

Por su parte, la representante de CCOO, Sonia Aldave, ha asegurado que este lunes "quedó claro que el Departamento de Educación no tiene intención de negociar y mejorar las condiciones de la escuela pública vasca y de su profesorado", ya que, "tras nueve horas y media de negociación, la propuesta apenas llega a unos mínimos para poder desconvocar las huelgas".

"Ha quedado claro que la pelea la tenemos en la calle, aquí está el profesorado y hemos salido más de un 70% del profesorado a la calle. Y si aquí nos quieren, aquí nos tendrán. Seguiremos peleando por esas mejoras y seguiremos dispuestos a negociar, siempre que el Departamento quiera y ponga encima de la mesa algo que realmente merezca la pena", ha asegurado Aldave, que ha señalado que mantienen la unidad sindical, "posiblemente más fuerte".