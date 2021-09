Conoce cuándo y por qué dejará el Gobierno vasco de fluorar el agua corriente

Euskadi dejará de echar flúor al agua corriente (0.7 miligramos por litro) antes de acabar el año porque según el Gobierno vasco la medida "ya no es necesaria". Toda la población bebe agua fluorada cuando los niños y adolescentes han dejado de tener el problema de salud bucodental que motivó esta 'práctica en 1988. Entonces los menores de 14 años tenían cuatro caries de media y ahora no llegan a una.

En COPE, la directora de Salud Pública y Adicciones, Iztiar Larizgoitia, achaca la mayor parte de la mejora a "un cambio de hábito en la higiene", a un "cepillado regular" con pasta dentrífica que ya lleva flúor, por lo que el objetivo es pasar de una "política general" a una "focalizada" a través del PADI (Programa de Asistencia Dental Infantil) en el 15% de menores con peor situación bucodental.

Desacuerdo de los dentistas

Los odontólogos no comparten esta decisión. De hecho, han presentado alegaciones al decreto que obliga a abastecer de agua fluorada a los municipios de más de 30.000 habitantes. La presidenta del Colegio de Dentistas de Álava, Carmen Mozas, esgrime en nuestros micrófonos que precisamente la zona rural ha presentado más caries durante este tiempo y que el flúor en el agua ha disminuido su aparición en quienes no acuden al dentista, "en un 30% de niños y adolescenetes que no hacen uso del PADI".

La suspensión activará un seguimiento de la situación para detectar posibles retrocesos. En tal caso se volvería a valorar una medida que solo mantiene nuestra comunidad y pocos países como EEUU y Gran Bretaña.