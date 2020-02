Confunde una foca con un perro y se lanza al rio Urumea a rescatarlo.

Lo que iba a ser un rescate protagonizado por una valiente mujer se ha convertido en una divertida anécdota ya que la rescatadora, que se encuentra en buen estado, confundió este miércoles un perro con una foca nadando en el rio Urumea de San Sebastián y no dudó en lanzarse para sacar del agua al can. Pero resulta que el perro no era tal sino una foca que lleva alrededor de un mes en el cauce del rio. La mujer se dio cuenta del error tras el chapuzón en un dia especialmente desapacible, con viento y lluvia.

Seis agentes de bomberos de San Sebastián acudieron al lugar tras recibir una llamada alertando de que una mujer se había lanzado al rio Uruma para rescatar a un perro en apuros que no podía salir del agua y cuando llegaron, con dos vehículos, un camión escalera y un furgón acuático se encontraron con la rescatadora fuera del agua, empapada pero en buen estado y asistida por la Guardia Municipal. El supuesto perro no era tal sino una foca que se encontraba en el cauce del rio, entre el Puente de Hierro y la sede de la Policía Nacional y que se encontraba en perfecto estado.

La foca lleva un mes en el rio Urumea de San Sebastián donde muchos curiosos han podido grabarla, mayoritariamente a la altura de Amara y Riberas de Loiola, donde parece sentirse a gusto y alimentándose de los abundantes peces que encuentra en el cauce del rio. Otros ejemplares se han dejado ver últimamente en playas y puertos de otras localidades vascas ya que viajan desde Gran Bretaña en esta época y realizan paradas para alimentarse y descansar, tal y como nos recuerdan desde Ambar, la sociedad para el estudio y la conservación de la fauna marina de Euskadi, que advierte de que "las focas son animales salvajes que muerden y a los que conviene no molestar".