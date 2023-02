El conflicto del metal en Bizkaia se cierra con acuerdo

El conflicto laboral por el convenio en el metal de Bizkaia ha llegado a su fin con la firma este viernes de un principio de acuerdo entre la patronal FVEM y la mayoría de los sindicatos del sector -CCOO, LAB y UGT- bajo la mediación del Gobierno Vasco y con la ausencia y oposición del sindicato ELA.

La sede del Gobierno Vasco en Bilbao ha sido el escenario en el que los representantes de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) y las centrales CCOO, LAB y UGT han estampado su firma en el acuerdo, que, según los sindicatos, ha sido posible por "la lucha ejemplar" de los trabajadores tras once jornadas de huelga en los últimos meses y numerosas movilizaciones.

El nuevo convenio del metal de Bizkaia, cuyo contenido ha sido valorado por los firmantes, afecta a cerca de 56.000 trabajadores.

Tras la firma del acuerdo, la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, ha transmitido a los firmantes la felicitación de la vicelehendakari Idoia Mendia por acordar un nuevo convenio que ofrece "certidumbres" a empresas y trabajadores.

"Es un día importante" para el metal, un sector "significativo porque es el espejo en el que se miran muchos sectores", ha señalado la viceconsejera, que ha llamado a ELA a sumarse al acuerdo.

Ha indicado que se ha conseguido tras un proceso "difícil", en el que el departamento de Trabajo ha actuado "para facilitar el acuerdo", y ha ofrecido esta labor facilitadora a las partes de otros conflictos que la soliciten.

Los sindicatos CCOO, LAB y UGT, que suman el 60 % de la representación sindical en el sector, solicitaron la mediación, después de que la vicelehendakari Idoia Mendia la ofreciese en sede parlamentaria.

Tras varias reuniones, los afiliados de los sindicatos firmantes aceptaron mayoritariamente en asamblea el pasado miércoles la última propuesta de acuerdo planteada por el Gobierno Vasco.

Esa propuesta, convertida hoy en acuerdo firmado, incluye una subida salarial para el periodo 2022-25 del 15 % con cláusula de revisión conforme al IPC de cada año, así como la subrogación para el personal de instalaciones, el inicio de permisos y licencias en día laborable, 8 horas de libre disposición, mejoras en seguros e inclusión de personas LGTBI+ en protocolos de acoso.

Para los sindicatos, el acuerdo se ha alcanzado gracias a "la lucha ejemplar" llevada a cabo en el sector.

Según Iratxe Azkue, de LAB, "fruto de esa lucha tenemos un acuerdo en el que la patronal no ha ganado" ya que "quiso aprovechar la coyuntura para retirar derechos" y "no lo ha conseguido. No hay ni un solo retroceso en este convenio", ha asegurado.

En declaraciones a los medios, la sindicalista ha denunciado el papel del Gobierno Vasco en el conflicto a través del departamento de Seguridad "con sanciones e imputaciones" a trabajadores participantes en las jornadas de huelga.

Azkue ha denunciado que mientras hoy se firmaba el acuerdo "varios trabajadores han pasado por los juzgados a recoger nuevas citaciones" y ha exigido que se retiren las denuncias y las sanciones.

También el representante de CCOO Luis Mouliaá ha agradecido a los trabajadores su "lucha" y ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado tras un año "duro" de negociaciones, en el que la patronal "intentó meter miedo y tratar de desmontar avances de convenios anteriores", pero "no ha sido así", se ha congratulado.

Asimismo, José María Rojo, de UGT, ha valorado que "no hay una reducción de condiciones laborales" en el sector y que se resuelve "la incertidumbre que pudiera derivarse de una no firma del convenio".

Por su parte, ELA ha lamentado que CCOO, LAB y UGT "regalen protagonismo político al Gobierno Vasco con su firma de un insuficiente convenio" cuando el Ejecutivo "desde el inicio del conflicto ha ido de la mano con la patronal"

El sindicato ha señalado en una nota que "las mejoras que contiene el acuerdo" han sido gracias a "la lucha de metalúrgicos" y ha lamentado que los contenidos hoy acordados "son prácticamente idénticos a la última propuesta de la patronal" de noviembre, cuando los sindicatos firmantes "abogaron por cinco días más de huelga" al considerarla "insuficiente"