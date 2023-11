El colegio de Aldapeta Maria Ikastetxea de San Sebastián ha decidido presentar denuncia por los chat con contenido sexual y vejatorio en los que estarían "más de mil" menores de diversos centros educativos y del que ha alertado a través de una circular a las familias del centro escolar. El director, José Eizmendi, ha explicado que se ha tomado esta decisión tras reunirse este mediodía con agentes de la Ertzaintza y anima también a hacerlo a las familias cuyos hijos hayan sido metidos en alguno de los dos chats que investiga la policía.

Eizmendi ha detallado que entre los dos grupos de chat habría más de 1.000 chavales de diversos colegios, de los cuales en torno a ciento y pico serían alumnos de Aldapeta Maria Ikastetxea de primero, segundo de la ESO y Bachiller aunque están investigando también si hay alumnos de Primaria afectados.

El director del centro escolar ha explicado que el colegio tiene constancia de dos grupos de chat de la etapa de la ESO, uno denominado 'A meter gente hasta llegar al millón' y otro bajo el título 'A meter gente hasta que nos hagamos famosos' y ha subrayado que en uno de ellos, el que más han podido investigar, "había un contenido absolutamente inapropiado, desde pornografía hasta insultos vejatorios, sexistas, homófobos, de todo tipo, que serían inapropiados para cualquiera, pero mucho más para críos".

En cuanto se enteraron de la existencia de estos chat, gracias al aviso de la familia de un alumno el pasado viernes, se mandó una circular, primero a la ESO y después a todo el personal del colegio y a las familias de alumnos desde quinto de primaria en adelante. En esa carta se ofrecen recomendaciones de cómo actuar y que lo que hay que hacer es "salir del chat rápidamente, no borrar la información e irse a la Ertzaintza a presentar una denuncia o al menos hablar con ellos para ver si hay algo denunciable, y ofrecer esa información como ayuda a la investigación".

A la vez el colegio ha ido llamando a las familias de los menores que están dentro de estos chat, una por una, "para que se sentaran tranquilamente con ellos, hablaran un poco de la situación, vieran qué contenido podía haber y les explicaran que pueden tener algún tipo de responsabilidad en ese tipo de cosas", ante lo cual les emplazaban a "tranquilamente explicarles que no iba a pasar nada, que eso se habla con la Ertzaintza que les iba a ayudar".

ORIGEN DE LOS CHAT

En cuanto al origen de estos grupos, Eizmendi ha indicado que "hay cinco teléfonos como administrador" y la Ertzaintza ha manifestado que uno de ellos tiene "un origen raro" y ha añadido que "no sabemos si es que está generado con inteligencia artificial, no sabemos lo que es, pero sí que le han dado cierta importancia a no saber muy bien cuál es el origen del teléfono móvil". En todo caso, ninguno de los administradores sería alumno del centro Adapeta Maria Ikastetxea