Se busca hombre en Donosti por su amabilidad: "Te vas a ir de aquí sana y salva con tus padres"

A veces, las historias bonitas también ocurren. A veces, el "se busca" también es para dar las gracias. Es lo que pretende Soledad, madre de una menor de Miranda de Ebro que el pasado sábado 27 de julio se quedó sola en San Sebastián tras el perder el tren de vuelta a casa.

Para poder corresponder la gran amabilidad que tuvo un hombre con Carolina, su hija de 17 años a quien "no dejó sola" ni un segundo, esta madre ha iniciado una campaña en Facebook. En COPE Euskadi Soledad ha explicado cómo ocurrió todo.

Carolina cogió con sus amigos el tren playero para disfrutar de un día en Donosti, pero cuando se "quisieron dar cuenta" de que llegaba la hora de marchar ya estaba a punto de partir el tren. Carolina se "cayó" y no alcazó el vagón al que sí se subió su grupo de amigos.

"Nos llamó por teléfono y le dijimos que cogiera algún tren, pero ya solo había cercanías a esa hora", ha detallado Soledad, quien entonces propuso a su hija que fuera a la estación de autobuses.





"La que te han preparado tus amigos"

No sabía cómo ir y no le cogían el teléfono, así que Carolina decidió compartir su odisea con dos hombres que estaban "charlando" en la estación de tren. "Se empezaron a reir como diciendo 'vaya la que te han preparado tus amigos'", ha relatado Soledad.

Uno de ellos no dudó en acompañar a la menor a la estación de autobús y calmarle: "no te preocupes que no te vas a quedar sola, te vas a ir sana y salva con tus padres". El hombre se ocupó de sacar el billete y de pagar los 12,50 euros que costaba. "Que no importa, maja", le dijo a Carolina cuando esta quiso abonar el importe.

"Hasta que no se marchó el autobús no se fue. Eso es una tranquilidad absoluta porque podía haber pasado cualquier cosa", ha reconocido Soledad, quien recuerda que su hija estaba "un poco austada porque se quedó sola lejos de casa".

Su afán ahora es dar con esta persona y además de agradecer su ayuda devolverle el dinero, por ello ha comenzado una búsqueda en el grupo de Facebook 'No eres de Donosti si...'. "Digo yo que si esto empieza a correr por redes llegará a su oídos. Espero que entre unos y otros le localicemos".