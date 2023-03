Bob Dylan actuará en San Sebastián el 19 y 20 de junio

El músico, cantautor y poeta estadounidense Bob Dylan actuará en el auditorio Kursaal de San Sebastián los días 19 y 20 de junio en el marco de su gira 'Rough and rowdy ways tour', según han anunciado las promotoras Get In y Riff Music en un comunicado.

Serán las únicas fechas en Euskadi de esta gira internacional que comenzó el pasado 2 de noviembre de 2021 en la ciudad estadounidense de Milwaukee (Wisconsin) y se prolongará hasta 2024.

Dylan recalará en la capital guipuzcoana con un repertorio centrado en su trigésimo noveno álbum de estudio 'Rough and Rowdy Ways'. Las entradas para los dos conciertos en la capital guipuzcoana se pondrán a la venta el próximo miércoles 15 a las diez de la mañana en la web del Kursaal.

Será la qunta vistia del músico estadounidense a San Sebastián. La última vez que estuvo actuó en Illumbe el 11 de julio de 2015. Justo 9 años antes, en la misma fecha de 2006 Dylan estuvo en la playa de la Zurriola en un concierto que congregó a más de 80.000 personas. Y en el velódromo de Anoeta ha protagonizado dos conciertos, el 11 de abril de 1999 y la primera vez que estuvo en San Sebastián, el 17 de junio de 1989.