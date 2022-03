Bizkaia refuerza la atención presencial en la campaña de la renta

La campaña de la declaración del IRPF de Bizkaia se desarrollará del 4 de abril al 30 de junio y se podrá presentar por tres canales, el presencial, que se refuerza con un 72,6% más de personal, el digital y el telefónico.



Esta nueva campaña de la Renta ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga y el director de Hacienda, Iñaki Alonso.



En la comparecencia, han explicado que el 4 de abril comienza el plazo para presentar la declaración de la renta de manera presencial, por teléfono o por internet y han remarcado que cada persona puede optar entre cualquiera de los tres canales de presentación ya que, tanto en oficinas como por teléfono y por internet, se pueden realizar "todos los trámites para presentar la declaración".



Iruarrizaga ha destacado que se ha realizado un importante "despliegue" de medios humanos y materiales para poder atender a los contribuyentes que deben cumplir con esta "obligación tributaria".



El envío de las cartas de renta comenzará el 4 de abril y desde ese mismo día estarán disponibles en la sede electrónica de la Diputación los borradores de renta de todos los contribuyentes.



Los responsables de la Hacienda vizcaína han indicado que todas las personas dispondrán de un borrador de su declaración, elaborado con los datos de que dispone la Hacienda Foral, de modo que únicamente tengan que revisarlo y completarlo si faltan datos para presentar la declaración.



Cada persona puede optar por consultar y completar su borrador de declaración y presentar la declaración de manera presencial, por teléfono o en internet. Además, ante cualquier duda o consulta, la Diputación habilitará el teléfono 94.608.3000.



En concreto, todas las personas que dispongan de datos económicos (tanto rendimientos como retenciones) referentes al ejercicio 2021 recibirán a lo largo del mes de abril la notificación en la que Hacienda les informará de si tienen obligación de presentar declaración, de cuál es su mejor opción de tributación (individual o conjunta) y del resultado provisional de su borrador.



Asimismo, se facilitará un código para activar la clave Bak a aquellas personas que no disponen de este sistema de identificación digital y la clave de representación, para que otra persona pueda realizar en su nombre los trámites de la campaña de renta. Esa clave de representación no se enviará a menores de edad, a personas fallecidas ni a personas dependientes.



Las notificaciones se podrán consultar desde el 4 de abril en la bandeja de entrada de la sede electrónica y se enviarán asimismo por correo postal. Los envíos postales comenzarán el 4 de abril y la previsión es finalizar en la semana del 25 de abril, con una medida de envío de 100.000 cartas al día.

Asistencia y presentación presencial





La atención presencial se va a reforzar este año con más personal, ya que, si el año pasado fueron 73 personas las que se dedicaban a este canal, este año serán 126, lo que supone un incremento del 72,6%. En la pasada campaña fueron 6.960 las personas atendidas por este canal y este año estiman que serán unas 108.000.



Esa atención se presta en las diez oficinas de la Hacienda Foral y oficinas Gertu de la Diputación, ubicadas en Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Gernika-Lumo, Getxo, Mungia, Durango y Portugalete. El horario de atención será, los días laborables, de mañana y tarde, entre las 8.30 y las 19.00 horas.



Según han explicado, para acudir a las oficinas forales es necesario reservar cita previa a través de la web www.bizkaia.eus/renta o en el teléfono de cita previa de Renta21, el 94.406.66.00. En ese contacto informarán a la persona solicitante de la documentación que necesitará llevar consigo para poder completar su presentación en la primera visita. El periodo para solicitar cita previa se abre el 1 de abril.

Asistencia y presentación telefónica





Para la asistencia y presentación telefónica, se contará con un teléfono de Renta (94) 6083000, que está atendido por 311 agentes entre las 8.30 y las 19.00 horas los días laborables.



Según han explicado, es importante tener en cuenta que, para acceder al contenido de sus datos personales o económicos por teléfono, el contribuyente debe acreditar su identidad y será a través de su clave Bak o el código de activación que habrá recibido en su carta de renta.

Asistencia y presentación digital





Por su parte, los contribuyentes que opten por la tramitación digital pueden hacerlo en la web www.bizkaia.eus/renta y en la aplicación para teléfonos móviles Renta Bizkaia Errenta. En ambos casos es necesario que se identifiquen con un sistema válido de identificación electrónico. Si no disponen de ninguno, pueden crear su propia clave Bak utilizando el código de activación que habrán recibido en su carta de renta.



Según han detallado, tanto en la web como en la app los contribuyentes pueden acceder a su borrador desde el 4 de abril para revisarlo, completarlo si es necesario y presentar su declaración.



En relación a los plazos de devolución o ingreso, han indicado que, si el resultado es a devolver, el contribuyente recibirá el ingreso correspondiente en su cuenta bancaria en un plazo de siete días, salvo que haya discrepancias entre los datos presentados por el contribuyente y los datos de que dispone Hacienda.



Aquellas personas cuyo borrador esté completo y con resultado a devolver y no realicen ninguna acción para presentar o modificar el borrador, recibirán el ingreso automáticamente en los primeros días de julio, estén o no obligadas a presentar declaración de la renta.



Para las declaraciones presentadas con resultado a ingresar (a favor de hacienda) el resultado será cargado en la cuenta bancaria del contribuyente una vez finalizada la campaña, independientemente de cuando haya sido presentada.

Nuevo modelo





El diputado de Hacienda ha indicado que el año pasado fue el primero de un nuevo modelo para la presentación de la campaña de la Renta que "ha venido para quedarse" pero hay que ir adaptando cada ejercicio "a las necesidades" que se van produciendo. Iruarrizaga ha señalado que el año pasado, hasta primeros de mayo, se estaba en un estado de alarma sanitaria y, por lo tanto, "todo influye".



Según ha destacado, este año no parece que vaya a haber estado de alarma cuando se desarrolle la campaña, por lo que piensa que "se va a poder atender a las personas que necesiten la atención presencial". "Pero esto es un proceso de mejora continua en Hacienda, tendremos que mirar, analizar y, en función de lo que suceda este año, para la renta del año que viene, volver a adecuarse", ha añadido.



Por último, cuestionado por la reciente sentencia que declaraba nula la obligatoriedad de presentar la declaración de la renta por internet en Bizkaia, José María Iruarrizaga ha afirmado que esta resolución no afecta a esta campaña de la Renta y, por lo tanto, no ha influido en las decisiones adoptadas en torno a la misma.



Según ha recordado, el diputado general de Bizkaia ha señalado que, en la presentacion de los presupuestos en noviembre, ya adelantaron que iban a incrementarse las partidas para abordar esta campaña de la Renta. "Ahí hablamos de más gasto por la prestación telefónica y más gasto en el capítulo de personal", ha manifestado Iruarrizaga que ha recordado que el año pasado también hubo atención presencial, telefónica y digital.