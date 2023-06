Bizkaia adapta su plan de incendios para hacer frente al cambio climático

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado en su consejo de gobierno la actualización de su plan de emergencias por incendios forestales (INFOBI) para adaptarse al nuevo escenario generado por el cambio climático. Esta aprobación ha venido precedida por la homologación del plan en el seno de la Comisión de Protección Civil de Euskadi -en la que participan las tres Instituciones forales, el Gobierno Vasco, Eudel y las subdelegaciones del Ejecutivo español en la CAV- y supone la incorporación del INFOBI en el Plan de Emergencias del Territorio Histórico de Bizkaia.



La actuación del plan de emergencias por incendios forestales tiene como objetivo lograr un territorio más resiliente ante estos fenómenos adversos, cuyo comportamiento se prevé más extremo como consecuencia del calentamiento global derivado del cambio climático, con sequías persistentes, olas de calor y episodios de intensos vientos.

La adaptación del plan se ha centrado en cuatro aspectos principales. Primero, se ha desarrollado un servicio de análisis de incendios forestales para apoyar la dirección técnica de extinción, tanto en la prevención como en la extinción de incendios. Este equipo realizará tareas de planificación y prevención, identificando las zonas críticas que requieren atención prioritaria. Durante los incendios, asesorarán sobre el comportamiento y la evolución del fuego. El equipo se integrará en el Puesto de Mando Avanzado, donde se coordina el dispositivo de extinción.



El segundo cambio importante es la mejora de las investigaciones sobre las causas de los incendios forestales. Se ha creado un equipo especializado compuesto por personal técnico y agentes forestales para determinar con mayor precisión las causas de los incendios. Este equipo trabajará en colaboración con los servicios de investigación ambiental de la Ertzaintza para determinar si existe algún componente delictivo en el origen del fuego.



En tercer lugar, se ha implementado el uso de maquinaria pesada, como bulldozers, tanto en labores preventivas como de extinción. Se prevé la incorporación de una nueva bulldozer para aumentar la capacidad de respuesta en el territorio. Estas máquinas son efectivas en tareas de prevención, mantenimiento de cortafuegos y caminos forestales, así como en la extinción misma del fuego, ofreciendo protección a los equipos de trabajo y facilitando los ataques directos e indirectos al frente de fuego.



Por último, se ha enfatizado el refuerzo de la formación del personal de prevención y extinción de incendios forestales, así como la realización de simulacros y adiestramiento para el desarrollo de diversas tácticas y maniobras en diferentes situaciones de extinción.

Precisamente, como parte de la formación que anualmente reciben los equipos de extinción y en estrecha relación con la modificación efectuada en el INFOBI, los pasados 25, 26 y 27 de abril, estos equipos -técnicos y guardas forestales del Servicio de Montes, bomberos y bomberas de la Diputación Foral de Bizkaia y personal de Basalan- se instruyeron en el manejo de maquinaria pesada. Este curso, organizado por el Servicio foral de Montes, se desarrolló en varias sesiones teóricas celebradas en la Escuela Agraria de Derio y en otras prácticas que tuvieron como escenario los alrededores del Centro de Interpretación Peñas Negras. Unas y otras corrieron a cargo de los expertos en la materia Juan Bautista García, técnico de Geacam -Empresa de Gestión Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha- y de Juan Jesús Sancho, técnico del Infoex, el plan contra incendios forestales de la Junta de Extremadura.



El objetivo de este curso era el de profundizar, por un lado, en el conocimiento de este tipo de maquinaria y sus diferentes tipologías y utilidades y, por otro, en su integración en las operaciones de extinción. Por eso, en él se realizaron las principales operaciones y maniobras que pueden llevar a cabo y se explicaron los protocolos para su utilización segura, además de impartirse conocimientos sobre el rendimiento de este tipo de maquinaria en los operativos de extinción.



De esta manera, se abordaron cuestiones como: tareas de reconocimiento, identificación y revisión de los componentes de la maquinaria y su correcto estado para la seguridad de las personas que trabajan con ellas; la apertura y acondicionamiento de pistas y accesos para los medios de extinción y la creación de áreas cortafuegos; el ataque directo al frente de llama, ataque indirecto y creación de áreas de defensa. Además, se puso en práctica una maniobra de autodefensa de los equipos de extinción en caso de que se vieran atrapados por el fuego. Esta maniobra debe utilizarse únicamente como último recurso en una situación en la que el personal que participa en el operativo se ve capturado de forma inesperada y con riesgo para sus vidas, cuando las vías de evacuación previstas o las zonas de seguridad están ausentes, son insuficientes o corren peligro.



En estas jornadas formativas, además de las personas integrantes del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Bizkaia (Servicio de Montes, guardas forestales, Basalan y Servicio foral de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento), participaron también representantes del servicio de Bomberos y Bomberas del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de Álava; personal técnico de los Servicios de Montes de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Álava, y de una empresa especializada en formación y pilotaje de drones.

El incendio registrado en octubre del año pasado en Balmaseda no sólo ha sido el mayor registrado en Bizkaia en los últimos treinta años. También ha sido un incendio con un comportamiento explosivo y extremo, como nunca antes se había dado en nuestro territorio. Y, a pesar de que no se han vivido experiencias tan catastróficas como las que se produjeron el pasado verano en otras zonas cercanas -por ejemplo, Navarra o Las Landas- es una señal de que Bizkaia no es ajena a que se puedan producir este tipo de episodios de gran virulencia.



Por eso, el dispositivo de extinción viene desarrollando desde que se produjo (el 23 de octubre del año pasado) varias jornadas formativas y de reconocimiento centradas en el análisis de las lecciones identificadas en esta emergencia. En ellas, las personas que lo componen -tanto las que tomaron parte en las labores de extinción del fuego en octubre del año pasado como las que no participaron en ellas- han recorrido la zona afectada y han recibido explicaciones sobre el comportamiento del incendio, las maniobras realizadas para controlarlo y extinguirlo y, también, las conclusiones extraídas con posterioridad y los ámbitos de mejora identificados tras el análisis en profundidad que ha desarrollado el personal técnico experto en la gestión de este tipo de emergencias. Con ello, quienes integran el dispositivo podrán identificar más claramente cuándo un incendio tiene un comportamiento inusual y las medidas más eficaces y seguras a adoptar en esos casos.

El plan de emergencias por incendios forestales (INFOBI) coordina a casi 600 personas, incluyendo personal del Servicio de Montes con sus técnicos y agentes forestales, la empresa pública Basalan y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia. Establece la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en incendios forestales, considerando diferentes situaciones de riesgo. Además, se enfoca en medidas de prevención y gestión sostenible de las masas arbóreas.



Los objetivos del plan incluyen el análisis de los riesgos de incendios forestales, considerando factores como el relieve, la vegetación, las condiciones climáticas adversas, la estacionalidad y las actividades humanas en el monte. Asimismo, se determinan las zonas y épocas de mayor ocurrencia de incendios forestales para diseñar medidas preventivas adecuadas. El plan también establece mecanismos de coordinación con el Gobierno Vasco y otros territorios para la colaboración en la atención de emergencias de este tipo.