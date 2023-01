Bilbao estrenará albergue del Camino de Santiago en 2024

El Ayuntamiento de Bilbao invertirá 3,2 millones de euros, 2,6 de ellos subvencionados con los fondos europeos Next Generation, en reconvertir un antiguo depósito de aguas en un albergue para peregrinos del Camino de Santiago, que podría estar en funcionamiento en la primavera de 2024.



La cisterna del viejo depósito de Zabalbide, situada en un rincón entre los barrios de Txurdinaga y Begoña, a escasos 200 metros del Camino de Santiago del Norte a su paso por Bilbao, será transformada en un moderno albergue con capacidad para 60 peregrinos.



Una vez licitadas y adjudicadas las obras, el plazo de ejecución será de 15 meses, con lo que el Ayuntamiento calcula que el nuevo equipamiento municipal podría estar en marcha en la primavera del próximo año.



El alcalde, Juan Mari Aburto, ha destacado este miércoles en la presentación del proyecto que la subvención europea de 2,6 millones de euros cubre casi todo el coste de las obras y ha puesto de relieve que se trata del único proyecto de Euskadi elegido en la convocatoria específica de los fondos europeos para planes de sostenibilidad turística en el Camino de Santiago.



Aburto ha subrayado que Bilbao, que tiene a Santiago como patrón desde 1643, es una "parada importante" en el Camino para aquellos peregrinos que eligen la ruta del Norte en su trayecto hacia Galicia, y ha destacado que el nuevo albergue "estrechará" la relación de la capital vizcaína con el Camino.



Ha resaltado que se construirá un alojamiento "moderno, con todos los servicios necesarios para una estancia cómoda, agradable y lo más gratificante posible para los peregrinos y peregrinas que pasan por Bilbao antes de seguir su ruta por el Cantábrico".



Unos 10.000 peregrinos pasan por Bilbao cada año en su ruta a Santiago, aunque no todos hacen uso de los albergues oficiales y optan por alojamientos privados, como ocurre en otras paradas del Camino, según ha indicado el concejal de Obras, Asier Abaunza.



Ha explicado que, para "mantener la esencia de lo que fue", el depósito no se derribará y se encajará en su interior un espacio de residencia de 970 cuadrados, con una planta baja para los servicios comunes -cocina, comedor, baños...- y dos plantas con 30 camas cada una.



En la parte interior de la cisterna habrá un patio interior de 500 metros cuadrados con arbolado y en la cubierta se habilitará una gran terraza ajardinada, todo ello en una edificación "100% sostenible", con sistema de reutilización de aguas, paneles fotovoltaicos y materiales reciclables.



Aunque una parte de un edificio anejo al depósito aún se utilizaba como almacén, la antigua cisterna y las oficinas de los empleados municipales del servicio de aguas se encontraban en desuso desde hace años, aunque el Ayuntamiento quiere preservar la memoria de su uso original y conservará el sistema de bombeo para que, a través de unas cristaleras, pueda ser contemplado por los usuarios del albergue.



Para la gestión del albergue, el Ayuntamiento piensa en algún sistema "público-privado", con participación de los voluntarios de la asociación que suelen prestar apoyo a los peregrinos.