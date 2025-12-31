Balance de Osakidetza en 2025: desde una OPE "multitudinaria" hasta un robot pionero para humanizar los hospitales

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha cerrado 2025 con varios hitos centrados en la consolidación de la plantilla de Osakidetza y la modernización del sistema. El principal anuncio ha sido una OPE "multitudinaria" que finalmente ofertará 5.425 plazas, correspondientes a las oposiciones de 2023, 2024 y 2025. La convocatoria se enmarca en el compromiso de estabilizar 11.000 plazas para reducir la tasa de temporalidad.

Un nuevo modelo de OPE

La nueva convocatoria de empleo público, cuyos exámenes se celebrarán el próximo año, implementa un nuevo modelo de OPE acordado con los sindicatos que será “menos memorístico”, según explicaba el consejero de Salud, Alberto Martínez, quien ponía el acento en que 800 plazas serán para médicos y 1.500 para enfermeras. Una novedad destacada es que esta OPE incluye, por primera vez, una convocatoria específica con 25 plazas para personas con discapacidad intelectual.

Imagen de la campaña de Osakidetza que trata de atraer talento MIR

Con todos los procesos de estabilización llevados a cabo, la plantilla estructural de Osakidetza ha alcanzado los 34.602 trabajadores, después de una ampliación de 2.160 nuevas plazas. En palabras del consejero: “Prácticamente, el 80% del incremento de plantilla será sanitaria”.

Inversión en infraestructuras y Atención Primaria

Otro de los grandes titulares del año ha sido el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032, que contará con una inversión de 6.100 millones de euros. Este presupuesto se destinará en los próximos ocho años a la ampliación de cuatro hospitales, Basurto, Cruces, Galdakao y Donostia, y a la creación de 21 nuevos ambulatorios, con el objetivo de “cuidar mejor a las personas” y acercar la oferta asistencial.

Concierto de la BOS en el Hospital de Basurto

La Atención Primaria ha sido una de las áreas más atendidas y uno de los pilares del Pacto por la Salud, firmado este año con un "amplio consenso". Para paliar el déficit de médicos, Euskadi ha superado el listón histórico de plazas MIR al ofertar 566 puestos de formación, 38 más que el año anterior. Casi un tercio de estas plazas se destinarán a los centros de salud.

Tenemos un déficit de profesionales real, que viene motivado, no por la pandemia, sino por una situación económica brutal" Alberto Martínez, consejero vasco de Salud

Para hacer frente a la falta de personal en turnos de tarde o en centros ubicados en zonas rurales, en 2025 se ha impulsado una OPE inédita, centrada en puestos de difícil cobertura. Pero al quedar desiertas el 45% de las 169 plazas ofertadas, en 2026 se realizará una nueva convocatoria en la que se revisarán los criterios y se exigirá una permanencia de "dos años en la plaza" para evitar la cascada de renuncias.

Innovación y humanización sanitaria

Otra novedad de este 2025 ha sido, ante el adelanto del virus de la gripe, recuperar el vacunódromo. Así, el 24 de octubre en el Pabellón de la Casilla de Bilbao comenzó una vacunación sin cita que inmunizó a 14.500 personas en pocos días, una iniciativa que fue muy bien recibida por la ciudadanía.

Saaki, el robot que acompañará a los niños ingresados en Álava de forma pionera

El año se ha cerrado con varias campanadas y la presentación de Saaki, el primer robot humanoide utilizado en España para acompañar a niños hospitalizados. Creado por el instituto Bioaraba, este robot bilingüe (habla euskera y castellano) comienza a usarse en el Hospital Universitario de Álava con el fin de “crear un vínculo emocional con el paciente para reducir el miedo y la ansiedad”. No se descarta ampliar su uso en el futuro. Te lo contaremos, ahora toca brindar por la salud.