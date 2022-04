La única goleta de madera de España en ofrecer viajes por todo el mundo está en la ría de Bilbao

El único velero en España en ofrecer viajes a nivel internacional se llama Atyla y está amarrado en la ría de Bilbao. Una embarcación única, hecha a mano, ambientada en el siglo XVIII aunque construída en Lekeitio durante la década de los 80, que pertenece a la misma familia desde el inicio. Una vez lista la goleta, ésta comenzó a ofrecer viajes de aventura de los que cualquier persona podía disfrutar con tareas a bordo. "No hay edad máxima, no requiere de ningúna experiencia previa, hay gente que no ha navegado en su vida y la idea no es solo que aprendas a navegar, sino a trabajar habilidades como la inteligencia emocional, la comunicacion, la responsabilidad o la resiliencia. La misión de laFundación Barco Atylaes promover estas habilidades y que más gente tenga conciencia de lo importantes que son", insiste, en COPE, Alfonso Garzón, Jefe de la embarcación.

Desde entonces, realiza anualmente una media de 22 viajes por 8 países diferentes. Además, cada año el barco participa en una media de 9 festivales marítimos, entre los que está el próximo Festival Marítimo de Pasaia. "Como todas las Semanas Santas, el primer viaje es a Gijón pero lo más lejos que ha llegado Atyla es Canadá y Rusia", dice Garzón.

Esta embarcación, reconocida en todo el mundo, ha sido galardonada con el "Premio a la Tripulación más Internacional" en los últimos años. Y es que su nuevo proyecto innovador que tiene como objetivo crear una comunidad internacional de navegantes capacitados tanto dentro como fuera del agua ha llevado a Atyla ha convertirse en toda una referencia para el sector. "La experiencia en Atyla es tan dura que luego la vida te parece muy fácil", dice el Jefe de la goleta.

Características de Atyla

Casco y aparejos de madera (iroko, roble, pino silvestre...)

31m de largo, 7m de ancho, 3m de profundidad, 25m de alto

9 velas (dos de ellas negras), con una superficie total de más de 400m2

Equipamiento de seguridad, navegación y médico para viajes oceánicos

Tripulación profesional cualificada y con experiencia.

4 camarotes grupales con una capacidad total de 24 personas en viajes en alta mar

5 baños (3 de ellos con ducha)

Calefaccion electrica y agua caliente

Agua potable de los grifos

Cocina totalmente equipada

Enchufes eléctricos en todo el barco (220V, tipo europeo)