La Aste Nagusia se acerca a todo tren: conoce los horarios en fiestas de Bilbao

Euskotren reforzará su servicio diurno y nocturno del 16 al 24 de agosto con motivo de la celebración de Aste Nagusia en Bilbao.

El servicio de ferrocarril y metro amplia frecuencias en ambos sentidos en los tramos Matiko/Bilbao-Deba (E1), Kukullaga/Etxebarri-Lezama (E3), Matiko/Bilbao-Bermeo (E4) y la línea 3 de metro en Bilbao (Matiko/Bilbao-Kukullaga/Etxebarri).

Respecto al tranvía de Bilbao, se ofrecerá un servicio nocturno que funcionará de complemento al habitual, aunque Euskotren advierte de que en ocasiones "podrá verse alterado por algunas actividades del programa festivo que requieran cortes concretos".

SERVICIOS SUPRIMIDOS

Así, del 16 al 24 de agosto, entre las 17.13 y las 8.58 horas del día siguiente, quedará suprimido el servicio entre Atxuri y Pío Baroja en ambos sentidos, de modo que quedarán sin servicio las paradas siguientes: Atxuri, Ribera, Arriaga y Abando.

Tranvía de Bilbao

En la tarde del sábado 16 de agosto, la última salida desde Bolueta hacia Pío Baroja tendrá lugar a las 16.07 horas, y en sentido contrario, la última salida desde Pío Baroja hacia Atxuri se producirá a las 15.58 h.

La tarde del domingo 17 de agosto, debido a la celebración del partido del Athletic que se disputará en San Mamés, a partir de las 19.30 horas se interrumpirá el servicio entre Euskalduna y La Casilla en ambos sentidos, en dos tramos horarios: de 18.50 a 19.30 horas; y desde las 21.15 hasta las 21.45 horas.

Mario Roberto Duran Ortiz Estación de Abando, en el Metro de Bilbao

INTERRUPCIONES POR LOS FUEGOS ARIFICIALES

En las tardes del 17 al 24 de agosto, la última salida desde Bolueta hacia Pío Baroja tendrá lugar a las 17.07 horas, y en sentido contrario, la última salida desde Pío Baroja hacia Atxuri se producirá a las 16.58 horas.

Además, el servicio se interrumpirá desde las 22.27 hasta las 22.57 horas aproximadamente durante las noches del 16 al 23 de agosto por los fuegos artificiales. Todas las modificaciones están disponibles para su consulta tanto en la web de Euskotren, como en la aplicación o en el teléfono de atención 94 401 99 00 .