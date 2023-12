Asociaciones antisida vascas: "No hay que esconderse" y "pronto el VIH no se transmitirá"

Más de la mitad de los diagnósticos de VIH en Euskadi son tardíos, cuando la enfermedad ya ha comenzado a dañar el sistema inmunitario de las personas infectadas, y por ello el plan vasco contra el SIDA insistirá en la prevención y en la necesidad de detección precoz.

Hoy han pasado por COPE Euskadi dos de las voces pertenecientes a sendas asociaciones que luchan contra el SIDA en nuestra comunidad: Paki Lucha, presidenta de ASCAGI, en Gipuzkoa y Mikel Resa, sexólogo en SIDÁLAVA. Han hablado del estigma social que aún hay en la sociedad, de la ayuda que se puede pedir, de la importancia de la detección precoz y de esperanza: dentro de pocos años y con un tratamiento adecuado el VIH no tiene por qué transmitirse.

Ante la celebración del Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que el año pasado se diagnosticaron 127 nuevos casos de VIH, cifra ligeramente superior a los 119 de 2021, lo que confirma cierta tendencia al alza desde 2020, año en que se redujo debido al confinamiento por la pandemia.



Ha advertido de que aún hay en el Estado un 7,7 % de personas con infección por VIH no diagnosticadas y que un diagnóstico tardío hace que el sistema inmunitario de esas personas haya sufrido ya un daño relevante, lo que afectará a su respuesta al tratamiento y a su calidad vida.



El presidente de la plataforma que reúne a las ONG vascas que trabajan en este ámbito, Euskalsida, Marco Imbert, ha destacado que más de la mitad de los nuevos casos el año pasado (57,5 %) fueron de diagnóstico tardío y, por ello, ha invitado "a la población sexualmente activa a incorporar el chequeo regular con pruebas diagnósticas frente a VIH e ITS como una estrategia más de autocuidado".



Un diagnóstico precoz, ha añadido, conlleva "un rápido acceso" a la atención sanitaria, a un tratamiento y al control del virus hasta conseguir que el virus sea "indetectable e intrasmisible", en el camino de lo que plantea ONUSIDA para terminar con esta epidemia.



Según ha detallado la consejera, el plan para combatir esa enfermedad en Euskadi va en línea con los retos de ONUSIDA para 2025 de garantizar una buena calidad de vida a las personas seropositivas y de poner fin a la epidemia para el año 2030.



Así se planteó aumentar al 95 % el porcentaje de las personas con infección que conocieran su estado serológico, el de diagnosticadas con tratamiento antiretroviral y de tratadas con carga viral indetectable.



Para avanzar en esos objetivos, Euskadi aplicará, como plantea ONUSIDA, intervenciones de prevención y control del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, así como tratará de impulsar el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, luchando contra "el estigma social" y "garantizando su no discriminación", ha asegurado la consejera.



Osakidetza atendió en 2022 a un total de 6.273 pacientes con tratamientos antirretrovirales, con un gasto de cerca de 18 millones de euros y un 5,5 % más que en el 2021.



Sagardui ha insistido en la necesidad de combatir el estigma y la discriminación que todavía hoy en día afectan injustamente a las personas que viven con VIH, lo que provoca, a su vez, "dificultades para acceder al diagnóstico por los prejuicios y los tabúes que lamentablemente persiste en nuestra sociedad", ha opinado.





El presidente del colegio de Farmacéuticos del País Vasco, Juan Uriarte, ha explicado que desde 2009 las farmacias vascas han realizado 32.694 test rápidos de detección del VIH, con un 0,7 % de positivos, es decir 224 nuevos diagnósticos, de los que un 13,4 % lo fueron en Álava, un 33 % en Gipuzkoa y un 51,3 % en Bizkaia.



La mayor parte de los usuarios de esos test con resultados positivos fueron hombres (75,1 %), con una edad media de 36 años. "La población más vulnerable" siguen siendo los hombres que tienen sexo con hombres, que suponen un 24,7 % de los usuarios de los test rápidos que se han hecho en las 60 farmacia que en Euskadi participan en el programa