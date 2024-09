La asesora pedagógica María Campo aconseja primar un servicio que sea "profesional" al contratar clases particulares para menores.

Para evitar que ocurran casos como el de la menor de Getxo al que un individuo intentó retener tras quedar con ella, por redes sociales, con la excusa de darle clases particulares, las familias deben estar atentas, cuando contratan las clases particulares, a que "sean sitios profesionales donde haya una garantía detrás", según nos explica en Cope Euskadi María Campo, asesora pedagógica del centro educativo Eduka & Nature de Vitoria.

María Campo destaca que, frente a “ahorrar dinero o elegir la opción más cómoda”, debe primar que sea un servicio “profesional” y alerta además de los "riesgos" que tiene el acceso cada vez más fácil de los menores a la información a través de internet y que se confirman con casos como éste.

suceso en getxo

La Ertzaintza, en colaboración con la Guardia Municipal, ha detenido este domingo a un hombre de 30 años por amenazar a una menor e intentar retenerla en contra de su voluntad. El arrestado se puso en contacto con la víctima a finales de agosto a través de redes sociales con el fin de acordar unas clases particulares durante el curso escolar y le citó en Getxo para ultimar los detalles y enseñarle el lugar donde iban a darlas.

Fue allí cuando intentó retenerla a la fuerza pero la víctima se resistió hasta tal punto que consiguió escaparse y, una vez en la calle, pedir ayuda a los viandantes. Tras abrir una investigación la Ertzaintza ha localizado este domingo al presunto autor de los hechos que ha sido detenido por un presunto delito de amenazas y otro de retención ilegal y que pasará a disposición judicial en las próximas horas.

¿CUÁNDO CONTRATAR CLASES PARTICULARES?

¿Cuándo solicitar una clase particular para un niño? Tanto para una asignatura que se "atraganta" como si es un problema de aprendizaje a "nivel global", María Campo insiste en que "es mejor no esperar a que la situación se complique". La asesora pedagógica nos cuenta en Cope Euskadi que "no hay que esperar a que el fuego haya queme la casa" y sería beneficioso acudir a este servicio "si percibimos que un niño tiene unas dificultades muy grandes en general o si hay una materia que le supone un esfuerzo muy grande".

sube el precio

María Campo reconoce que las clases particulares han subido de precio, como el resto de la vida y de los servicios educativos, pero las familias, según su experiencia, "renuncian a otras cosas antes que a la educación de sus hijos, sobre todo si perciben algún problema de aprendizaje".

Según una encuesta de la OCU, las familias vascas gastarán de media 2.291 euros por hijo durante el próximo curso escolar 2024-2025.