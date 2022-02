El alcalde de Bernedo, del PNV, pide perdón por asistir a una fiesta sin medidas anticovid

El alcalde de la localidad alavesa de Bernedo, Rubén Martínez, ha recibido el apoyo de la corporación para continuar al frente de la institución tras poner su cargo a disposición del ayuntamiento y pedir perdón por cometer el "error" de participar en una fiesta que acabó el pasado sábado con la intervención de la Ertzaintza.

Martínez, primer edil por el PNV de esta pequeña localidad de la cuadrilla de Montaña Alavesa, ha dado explicaciones este miércoles en un pleno extraordinaria al que han asistido el resto de concejales de la corporación que cuenta con cinco representantes del PNV, uno de EH Bildu y otro más del PP.

El alcalde de este pueblo con medio millar de vecinos ha enmarcado lo sucedido en la celebración de la fiesta de San Tirso con una cena organizada por un grupo de jóvenes en las antiguas dependencias del consistorio, reunión que se "alargó mucho más de lo previsto y agrupó a más personas de las previstas".

Ha reconocido que estuvo en esa fiesta en la que no se cumplieron las medidas sanitarias en vigor para evitar la transmisión del coronavirus. De hecho, sobre las tres de la madrugada del sábado la Ertzaintza tuvo que intervenir para disolver la celebración en este local en el que había más de un centenar de jóvenes que, además, insultaron y lanzaron objetos contra los agentes, uno de los cuales resultó herido.

El alcalde ha asumido que esta cena se les fue "de las manos", ha pedido "sinceras disculpas" por el daño que ha podido causar al "buen nombre" de la institución y ha mostrado su respeto a la Ertzaintza y a las autoridades sanitarias.

"Mis convecinos me conocéis y sabéis de mi trabajo profesional como ganadero de sol a sol todos los días de la semana. Soy todavía joven y me gusta disfrutar de los momentos de ocio, pero he cometido un grave error", ha reconocido Martínez.

Una dimisión revocada

Por todo ello, ha puesto su cargo a disposición de la corporación, que por unanimidad ha decidido que siga al frente de la Alcaldía al considerar que no debe dimitir por un error por ser "una de las personas que más han hecho por el pueblo y por toda la Montaña Alavesa".

Sobre la conducta de este alcalde también se ha pronunciado antes de conocer sus explicaciones el presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso. Los grupos han rechazado su cese que tampoco quería el PP, como ha aclarado su edil a Cope, Tomás Ozaeta, quien destaca que eso no quita la gravedad de lo sucedido. Desde el Araba Buru Batzar tirón de orejas al reprsentante del PNV, reprueban su comportamiento, porque aunque el regidor diga que divirtió como un joven más del pueblo, tiene 39 años, es también alcalde, por lo tanto tiene un plus de responsabilidad y de imagen, advierten desde su partido.