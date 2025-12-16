70 años de historia y un futuro internacional: La familia Yusta reinventa Industri con una ambiciosa mudanza a Mungia

Industri, de pequeño taller en Bilbao a referente internacional en la fabricación de accesorios para el transporte

La empresa vizcaína Industri, un referente en la fabricación de accesorios para autobuses y trenes con casi 70 años de historia, vive una nueva etapa de expansión. Liderada por Vanessa Yusta, tercera generación de la familia fundadora, la compañía se prepara para un salto cualitativo con su traslado a unas nuevas instalaciones en Mungia que le permitirán consolidar su crecimiento internacional y aumentar su capacidad productiva.

De taller familiar a proyecto industrial

Los orígenes de la compañía se remontan a 1957, cuando el abuelo de la actual directora montó un pequeño taller en Bilbao para fabricar componentes como espejos retrovisores o cortinillas para ferrocarriles y autobuses. Un momento clave en su evolución fue el relevo generacional, cuando el padre de Yusta tomó las riendas y, en 1986, refundó la empresa bajo el nombre de Industri para superar una crisis económica.

Vanessa Yusta durante su entrevista en COPE Euskadi

El paso de taller artesanal a un proyecto industrial más estructurado se consolidó en 1999 con el traslado a una nave en Zamudio. Este cambio, según explica Vanessa Yusta en COPE Euskadi, "nos facilitó muchísimo el trabajo", mejorando la logística y abriendo la puerta a nuevas sinergias en un entorno industrial.

La tercera generación y la visión global

Vanessa Yusta se incorporó a la empresa hace 26 años y asumió la dirección en 2016, tras la jubilación de su padre. Con formación en ingeniería informática, su llegada impulsó la digitalización de procesos y una clara apuesta por la expansión exterior, que consideraba "la pata coja que podía tener" la empresa.

Los accesorios para trenes son parte de la fabricación de Industri

Pese al crecimiento de la plantilla, que hoy alcanza los 40 empleados, Yusta se esfuerza por mantener el legado familiar de cercanía. "La gente no es un número", asegura, destacando la importancia de un trato directo y de confianza con todo el equipo.

En Industri, la gente no es un número" Vanessa Yusta Directora de Industri

Esta visión ha dado sus frutos. Gracias a una apuesta por el marketing digital, la empresa captó el interés de Alstom en plena pandemia, iniciando un proceso de homologación que le ha abierto las puertas a otros gigantes como Siemens o Volvo. Desde 2020, la facturación internacional ha pasado de representar un 10 % a un 20 % del total.

Un futuro de mayor capacidad y agilidad

Uno de los puntos fuertes de la compañía es su versatilidad y su modelo de negocio, basado en ofrecer soluciones a medida. "Ofrecemos todo desde el inicio, desde el desarrollo", subraya Yusta, refiriéndose a su capacidad para abordar el diseño, la creación de prototipos y la fabricación en serie. Esta agilidad es uno de sus principales valores diferenciales en un sector muy competitivo.

Ofrecemos todo desde el inicio, desde el desarrollo" Vanessa Yusta Directora de Industri

La capacidad de adaptación de Industri también se demostró durante la pandemia de la COVID-19. La firma reaccionó rápidamente fabricando mamparas de protección, lo que le permitió evitar despidos y, además, dio origen a una nueva línea de negocio, la marca La Casa del Estor, enfocada en productos para el hogar.

Ahora, la empresa se prepara para su inminente traslado a Mungia, a una nueva nave de 5.500 metros cuadrados. Este movimiento es clave para unificar sus operaciones y ganar en productividad para poder simultanear proyectos. "Es ya completamente necesario el traslado, sobre todo para poder seguir dando el servicio que nos gusta dar a los clientes, de servir con rapidez", concluye Yusta.