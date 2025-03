Más de 100 actividades para disfrutar en Bilbao esta Semana Santa

Bilbao Basque Fest 2025 se celebra entre el 16 y el 19 de abril y ofrece la posibilidad de disfrutar "con los cinco sentidos" de la riqueza cultural vasca durante la Semana Santa bilbaina. Organizado por el Ayuntamiento, Bilbao Basque Fest 2025 ofrece durante cuatro días un completo programa, con más de un centenar de actividades relacionadas con seis bloques temáticos: Gourmet, Kultura, Musika, Market, Zinema y Sport.

112 actividades, en su mayoría gratuitas, que se desarrollarán en una veintena de espacios y que están dirigidas a todos los públicos, sumándose a la oferta cultural propia de la ciudad, para que bilbaínas y bilbaínos, así como las personas que visiten la Villa esos días, puedan vivir una experiencia inolvidable de la mano de la cultura vasca.

Con el objetivo de conocer todos los detalles de la programación diaria, el año pasado se estrenó un nuevo soporte para difundir dicha programación, más sostenible y acorde a las tendencias digitales actuales, que se mantiene en esta edición: se repartirán 15.000 chapas con un código QR que permite acceder de forma directa a toda la información actualizada y a la agenda diaria del festival. Las oficinas de turismo de Bilbao Bizkaia también dispondrán de la programación en formato impreso.

Kontxi Claver, Concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, señala que “queremos que la gente disfrute al máximo de cada una de las actividades y que se impregnen de la cultura vasca con Bilbao Basque Fest, que aporta un gran valor a la Semana Santa bilbaína. Este festival no solo celebra la riqueza cultural vasca, sino que también da un impulso a Bilbao en muchos ámbitos en fechas estivales: llena calles, comercios y bares de vida, atrayendo tanto a personas visitantes como a bilbaínos y bilbaínas que se quedan en la ciudad. 150 artistas, 25 empresas, 112 personas empleadas en la producción y ejecución, 18 actividades relacionadas con el deporte, 28 espectáculos de música, danza y teatro… son solo algunas de las cifras que corroboran el éxito de Bilbao Basque Fest como proyecto estratégico con impacto en muchos sectores y agentes de la Villa”.

Ayuntamiento de Bilbao Basque Fest 2025

MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS

El reconocido grupo de música folk vasca Korrontzi, liderado por Agus Barandiaran, abrirá el jueves 17 de abril a las 20:30 horas las actuaciones en el Kiosko del Arenal, que este año se convertirá en verdadero epicentro musical, a través de la combinación de la trikitixa y las danzas tradicionales. Al día siguiente, a la misma hora y lugar, el quinteto OrekaTx interpretará su espectáculo Koklea, que fusiona la txalaparta con materiales orgánicos como la madera, piedra, bambú e incluso hielo. El sábado 19 de abril la verbena correrá a cargo de Orekꓘa, agrupación de ocho músicos miembros de las bandas de Oxabi, Garilak 26 y Urrats, que amenizarán la tarde-noche desde el Kiosko del Arenal a partir de las 20:30 horas.

En Bilbao Basque Fest 2025 hay espacio para todos los géneros, y el cartel musical de este año ofrece opciones para todos los gustos; además de apostar por grupos como los mencionados, el festival también sube al escenario en esta edición originales propuestas como el proyecto liderado por Alex López Sensei Music Ensemble, Iñaki Plaza Band, la banda municipal de txistularis de Bilbao y el txistulari Iñaki Palacios, todos ellos en Azkuna Zentroa, que será el lugar de referencia musical del folklore vasco y los sonidos contemporáneos.

Cabe destacar el concierto poético de Amaia Barrena y Txitxo en el Museo de Reproducciones, sin olvidar los enérgicos sones festivos de Fanfarre Sama Siku, con más de cuatro décadas de historia, que inundarán las calles Diputación y Ledesma con alegres kalejiras al mediodía.

El Kafé Antzokia volverá a ser la sede del ciclo Basque Fest Rock City con las actuaciones de las mejores bandas de la escena vasca, todos los días a partir de las 22:00 horas: Arnau & The Honky Tonk, Losers, Moonshine Wagon, Micky & The Buzz, Solomillo Wellington, The Inciters, The Cherry Boppers, Nat Simons y Las Furias.

Durante la noche el festival extiende su propuesta de conciertos a la Sala Azkena con dos artistas de rock vascas: las canciones con trasfondo social del proyecto musical ON, liderado por Itsaso Gutiérrez Retolaza, protagonizarán la noche del viernes. Al día siguiente, la bilbaína Clara Corral se subirá al escenario para compartir sus letras introspectivas que exploran el autoconocimiento.

Como novedad, este año Jazzon Aretoa se suma a los escenarios musicales de Bilbao Basque Fest 2025 y acogerá las interpretaciones de Nerea Arrieta Trío, liderado por la pianista y cantante bilbaína Nerea Arrieta, figura emergente de la escena vasca.

En el Muelle de Marzana no podían faltar los magnéticos ritmos de los DJ’s, con un cuidado sistema de sonido e iluminación.

EXHIBICIONES, DESAFÍOS Y TALLERES DE HERRI KIROLAK

Un imprescindible de Bilbao Basque Fest son los Herri Kirolak, que volverán a tener El Arenal como gran plaza para disfrutar en directo de estas tradicionales pruebas mundialmente reconocidas: levantamiento de yunque, fardo y piedras, tronza, sokatira…

Como atractivo especial, Nerea Egurrola, poseedora actual del récord en transporte de txingas de 25 kilos, intentará batir el récord de txingas de 50 kilos en esta edición de Bilbao Basque Fest. El festival también acogerá el Campeonato Oficial de Orga Joko (carro) de Bizkaia femenino y masculino.

Como novedad de este año, además de los talleres infantiles de Herri Kirolak, dirigidos a mayores de 8 años en turnos de mañana y tarde, también habrá talleres de pelota vasca en el Frontón de la Esperanza: con pases para 50 personas (las plazas se asignarán por orden de llegada hasta completar aforo), las sesiones incluirán la creación de cestas de cartón reciclable y pelotas EKO, así como la visita a un pequeño museo con todas las modalidades e historia de este deporte tradicional, exhibición de partidos exprés con profesionales femeninas y de cesta punta, así como la participación en partidos de mano de pelotaris con una ‘txapela’ como premio.

PASEOS EN BARCO, BAILES, HUMOR Y ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS

Aquellas personas que quieran conocer la historia de Bilbao de una forma amena y original durante la Semana Santa, tendrán la oportunidad de unirse a las visitas teatralizadas que realizan los llamados ‘Anfitriones de Bilbao’, repasando la historia de la Villa mientras recorren los espacios principales del Casco Viejo y el Arenal a partir de las 12.00 horas.

Los monólogos de Bilborock de la mano de tres profesionales vascos, Gurutze Beitia, Mitxel Santamarina y Salah El Yaakoubi (los tickets se entregarán en la puerta de Bilborock por orden de llegada hasta agotar el aforo con un máximo de 2 tickets por persona); los especiales paseos panorámicos en barco por la Ría con Begotxu y Maitane (tickets disponibles online) conforman una divertida programación para todos los públicos en la que las risas están aseguradas, con un espacio destacado para el humor.

Niños y niñas también podrán participar en entretenidas actividades diseñadas para que disfruten al máximo del festival, con el céntrico edificio Ensanche como punto de encuentro principal para las familias: teatro, circo, dinámicas participativas, bailes y espectáculos de la mano de las compañías vasca Txaloka, Doble Bill o Trotamundos, el jueves, viernes y sábado, a partir de las 18:00 horas.

La fiesta popular estará asegurada en la Plaza del Gas cada día a partir de las 19:00 horas, ya que los grupos Gaztedi, Lorratz y Goi-herri llenarán el espacio de alegres euskal dantzas para todos los públicos.

TXOKO GOURMET: TALLERES Y CATAS EN EL ARENAL

El tradicional Txoko Gourmet, también ubicado en una carpa de más de 1.500 m2 en el Arenal, vuelve a reunir a representantes de numerosas comarcas turísticas vascas con su mejor producto local, que permitirán a la ciudadanía bilbaína y a turistas conocer de primera mano la oferta de estos destinos (Goierri, Gorbeialdea, Iparralde, Rioja Alavesa, Uribe, Tolosaldea…) y su sabrosa.

No faltarán las catas exprés para degustar gildas, pan de masa madre, queso, chorizo, txakolí, chocolate… ni los talleres de cocina, en los que se podrá aprender a elaborar tostas de bonito con anchoa marinada o de queso Latxa urdina, así como calabacín relleno de anchoas, entre otras delicias típica.

Todo ello a través de una inscripción presencial para reservar plaza, cuya recaudación irá destinada a Amiarte, un espacio situado en Bilbao, donde el arte se convierte en una herramienta de transformación, un taller de creación artística interdisciplinar que fomenta el encuentro y la colaboración entre artistas, profesionales y personas en situaciones difíciles.

La sección Market de Bilbao Basque Fest de El Arenal ofrecerá la posibilidad de comprar una amplia selección de deliciosos productos para poner la guinda a cada jornada, así como la posibilidad de acudir a los establecimientos y plazas de abastos de la ciudad, como el histórico Mercado de la Ribera. Además del tradicional Gure Lurreko Merkatua, la Feria de Artesanía cuenta cada año con una amplia variedad de piezas artesanales de alta calidad, desde artículos de cerámica hasta trabajos en cuero y madera.

La exitosa obra de Paul Urkijo, Irati, la cinta en euskera más taquillera de la historia, que fusiona aventura, fantasía y mitología vasca, es el título que se proyectará de jueves a sábado a las 18:00 horas en la Sala BBK dentro del programa ‘Basque Zinema’. Premiada en el Festival de Sitges (Premio del Público y a los Mejores Efectos Especiales) y nominada a cinco Goyas, esta producción para mayores de 16 años ambientada en el siglo VIII está protagonizada por Eneko, un joven cristiano de los Pirineos que se postula para ser líder del valle.

Toda la información y el programa completo de Bilbao Basque Fest 2025 está disponible en https://www.bilbao.eus/basquefest/