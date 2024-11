Sara Mansilla de 'Cerca'

La pasión por la música de la artista donostiarra comenzó en su infancia. Con apenas 7 años, empezó con las clases de guitarra, lo que sentó las bases para su futuro en el mundo musical. También formó parte de la escuela de música de su barrio, donde inició su formación con la guitarra y participó en diferentes coros. Ya con 16 años, escribió la canción que se convertiría en el título de su primer álbum, 'Talking to the Wall' y desde entonces no ha parado de actuar en bares de la ciudad fusionando temas originales con versiones de canciones pop y rock.

Sin embargo, en 2017, la artista decide dar un paso más en su carrera musical. Pasa a formar parte del Centro Superior de Música del País Vasco en Donostia, en Musikene. Aquí, amplía su educación musical y sus conocimientos sobre jazz llegando a adquirir capacidad de dirección de grupos.

Desde entonces, ha pisado numerosos escenarios de renombre y ha participado en varias ediciones de Donostiako Jazzaldia, Kutxa Kultur Fest y la primera edición de Gure Ahotsak. "En estos últimos años me he formado de una forma más ordenada y sumando toda la teoría y la práctica aprendida, creo que el resultado ha sido bueno", cuenta la artista.

Sara Mansilla en directo

más 'cerca' que nunca de su público

Este otoño ha dado un paso más al publicar su segundo álbum de estudio, 'Cerca'. Un trabajo en el que fusiona diferentes estilos en los que ya le hemos visto triunfar como pop, el soul, y el jazz. Canciones en inglés, castellano y euskera, a las que da su toque personal, algo más maduro después de varios años haciéndose un hueco en el mundo de la canción.

Este nuevo trabajo es una expresión musical de sus experiencias más íntimas relacionadas con el amor, la soledad y el reencuentro. "Yo me inspiro en vivencias reales, está todo relacionado con la relación humana", asegura la cantante.