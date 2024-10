San Sebastián aprueba la Zona de Bajas Emisiones

San Sebastián es la segunda capital vasca, después de Bilbao, que ha aprobado la creación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El gobierno municipal ha dado luz verde este martes a la ordenanza que entrará en funcionamiento a partir de enero. "Los dos primeros meses, enero y febrero, serán para informar a la población de las infracciones y no se comenzará a sancionar hasta marzo", ha destacado el alcalde, Eneko Goia. Serán sanciones de 200 euros y de 260 euros en caso de reincidencia.

Previamente la ordenanza tendrá que pasar un último trámite, su aprobación en el pleno de noviembre. A partir de entonces el Ayuntamiento dará a la ciudadanía un mes, diciembre, para "empezar a familiarizarse" con el sistema y para que los residentes, por ejemplo, puedan solicitar y tramitar la "autorización directa", según ha explicado el alcalde de San Sebastián.

zbe "blanda"

Eneko Goia, alcalde de San Sebastián

El alcalde, Eneko Goia, ha calificado este martes la ZBE de "blanda" ya que hasta 2028, en una primera fase, sólo se impedirá la circulación por el centro de los vehículos "sin etiqueta medioambiental", que representan únicamente el 14% del parque móvil actual en San Sebastián, incluidas las motos.

Además la ordenanza contempla múltiples "exenciones", también en el caso de vehículos sin distintivo, como los residentes, los donostiarras mayores de 70 años, comerciantes, personas con movilidad reducida y ciudadanos con garaje o actividades económicas dentro de la zona de exclusión.

Todas las cámaras para la lectura de matrículas ya están instaladas en los puntos estratégicos previstos de acceso a la ZBE que comprende un kilómetro cuadrado en las calles más transitadas de San Sebastián, desde el Boulevard y el muelle al parque de Araba, incluyendo todo el centro, Amara Viejo, San Roque y Arbaizenea.

fases de implantación

La fase inicial de implantación durará tres años, de 2025 a 2028, cuando los únicos coches afectados por la restricción de acceso al centro en San Sebastián serán los que "no tienen etiqueta ambiental, es decir, los de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006". Los vehículos con etiqueta B tendrán restricciones a partir de 2028, salvo los autorizados, mientras que los de distintivo ambiental C, los híbridos o con sello ECO no tendrán limitaciones.