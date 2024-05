Pasaia Itsas Festibala 2024, un festival para descubrir y compartir la cultura del mar

La bahia de Pasaia luce “en todo su esplendor" con la imagen de barcos de otras culturas que nos invitan a hacer un viaje en el tiempo. Visitar la goleta británica de 1929 llamada Phoenix, que apareció en la película "La conquista del paraíso" de Ridley Scott o el navío corsario Grayhound, réplica de un Lugger de Aduanas de Reino Unido de 1776 e incluso navegar en la goleta de tres mástiles La Recouvrance o en el atunero de 90 años llamado Le biche. Éstos son sin duda algunos de los principales atractivos del Pasaia Itsas Festibala 2024 que celebra su tercera edición hasta el domingo 12 de mayo.

Los visitantes pasean y se acercan a los barcos amarrados en la bahia de Pasaia para sacar fotos y nos cuentan sus impresiones. "Bien, todo lo que sea conservar el patrimonio que está flotando está muy bien, es un pueblo muy bonito y una gente muy amena", nos dice este visitante de Galicia. Virginia es de aquí aunque es la primera vez que se acerca al festival y nos cuenta que "es muy chulo, un superplan". Luis también es de aquí y nos comenta que "es una pasada la de gente que hay, me gusta el mar y la playa pero yo soy más de tocar el suelo y no me gusta navegar en los barcos aunque sí verlos".

Este año Chile es el país invitado. Entre sus atractivos, además de su gastronomía y su música, se puede conocer sus embarcaciones tradicionales y su forma de construirlas, la carpintería de la Ribera, que aquí se ha perdido y que ahora se recupera a través de la construcción de La Chilota, llevada a cabo por carpinteros chilenos en la Fundación Albaola. Felipe León Gabrieli es el delegado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultuarl de Los Lagos y nos explica a Cope Euskadi que ésta es una pequeña embarcación, tiene una vela y su uso es para el transporte entre los diferentes archipiélagos de Chiloé.

Existe una estrecha relación histórica entre Pasaia y Chile con muchos ejemplos. Uno de los tesoros arqueológicos de ese país es el pecio del San Martín, un barco construido en Pasaia y hundido en la bahía chilena de Mejillones en 1747.

Una de las actividades del primer día del festival han sido las "visitas escolares" a embarcaciones como el Aita Mari, para conocer su labor humanitaria o al Mater, para concienciar a los menores sobre la importancia de mantener limpio el mar. Aitor, del Itsas Museum de SS, ofrece talleres a los escolares y la respuesta está siendo "muy buena" según nos cuenta.

Artesanía, gastronomía, música se darán cita durante todo el fin de semana en Pasaia, donde se espera una gran afluencia de público que tendrá que acudir, eso sí, en transporte público "obligatoriamente" para disfrutar esta gran "fiesta del mar".