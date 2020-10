Otegi asegura que Vox no marca la agenda política a la izquierda independentista vasca

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este lunes que "Vox no le marca la agenda a la izquierda independentista vasca", al ser preguntado sobre la moción de censura promovida por el partido de extrema derecha.

Arnaldo Otegi ha ofrecido una rueda de prensa telemática desde la sede donostiarra de su coalición para dar a conocer el análisis de la Mesa Política de EH Bildu ante la "gravedad" de la situación actual de las pandemia en el País Vasco y Navarra, en la que ha sido cuestionado sobre la posición de su coalición ante la citada moción de censura.

"Vox no le marca la agenda política a la izquierda independentista vasca", ha sido la sucinta respuesta del dirigente abertzale quien, no obstante, ha anunciado que EH Bildu "aclarará" su postura "en otra ocasión", diferente a esta rueda de prensa centrada en la situación de la pandemia y para la que, "con todo el respeto" hacia los periodistas, ha dicho, la pregunta sobre la moción de censura no le ha parecido "adecuada".

"No quiero que en esta rueda de prensa se desvíe la atención sobre otros temas. Lo aclararemos en otra ocasión. Es un tema (la covid-19) lo suficientemente grave como para ceñirme a responder a asuntos que afectan a la pandemia", ha concluido Otegi.