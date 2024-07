Miren Lazkano, la piragüista donostiarra que debuta en los Juegos Olímpicos: "Por fin he llegado"

"Por fin puedo decir que he llegado aquí y lo estoy disfrando", así de contundente se muestra la piragüista Miren Lazkano, quien debutaráel próximo 30 de julio en los Juegos Olímpicos de París. Y es que esta joven donostiarra se mueve como pez en el agua. Lo demostró en el año 2021 cuando se hizo con el primer puesto en el Campeonato de Europa y se llevó la plata en el Mundial meses después.

La atleta participará por primera vez en los Juegos Olímpicos este verano, compitiendo en dos categorías: en la categoría C1 de piragüismo slalom y en la modalidad de kayak cross. Una cita deportiva para la que lleva entrenando meses. La guipuzcoana dedica todo su día al entrenamiento, una hora por la mañana y otra por la tarde, además de los calentamientos previos. "Estoy como una esponja intentando llevarme todo y como nunca lo he vivido no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, esperemos que no tenga problemas para dormir", insiste Lazkano.





La familia "al pie del cañón"

Lazkano ha recalcado el apoyo incondicional de su familia en uno de los momentos más importantes de su carrera como lo son los Juegos Olímpicos. Sin embargo, sólo su hermano podrá acompañarla en el templo de deporte. Aun así, insiste en que sus padres "son fundamentales", ya que siempre han estado "al pie del cañón".