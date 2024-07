Carlos Santana, el donostiarra de 84 años que batirá récord en la 52 travesía a nado Getaria-Zarautz

Como pez en el agua, así se mueve el nadador donostiarra Carlos Santana, que volverá a batir un nuevo récord al participar en la 52 edición de la travesía a nado Getaria-Zarautz, una de las más importantes del calendario nacional con más de 3000 participantes . Y es que lleva toda una vida en el año. Con tan sólo 14 años se apuntó, por primera vez, a la travesía del Urumea del año 1954 y, desde enttaonces, no ha dejado de pegar brazadas. Sin ir más lejos, y tras 70 años nadando, acumula 400 travesías a sus espaldas. Además, su pasión por el mar le ha llevado a alcanzar varios objetivos. En el año 2001 se marcó un reto personal. Empezó Náutico a Pasaia y vuelta en 6 horas y media, pero la mala mar le incentivó a mejorar marca en agosto de 2004 consiguiendo 5 horas y 13 minutos. "La primera vez que me metí al agua fue en la isla de Santa Clara. Nunca he tenido ningún entrenador y ahora, cada día hago estiramientos y luego entro al mar cerca de una hora", insiste.

Este octogenario se levanta todos los días temprano para hacer ejercicio en el Atlético San Sebastián y nadar en la bahía de La Concha, salvo en invierno que lo hace en la piscina de Zuhaizti. Un entrenamiento que le ha valido para estar en plena forma durante los últimos años. Es más, no piensa retirarse en un futuro próximo. "Me va bien para la salud porque es un deporte muy completo y mientras tenga tiempo y Dios me de salud, seguiré", asegura.





Travesía Getaria-Zarauz

La 52 edición de la travesía a nado Getaria-Zarautz se celebrará el próximo domingo 28 de julio. Una cita marcada en el calendario para la élite nacional y local de la natación en aguas abiertas, en la que participarán un total de 3.000 nadadores. En la edición del pasado año, los madrileños Candela Sánchez y Rubén Van Gool fueron los vencedores.

Este año, un día antes, el 27 de julio, tendrá lugar la prueba Zarautz-Mollarri-Zarautz, con una distancia de 5.000 metros.