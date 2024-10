Bruce Springsteen actuará en San Sebastián el 21 de junio

Iñigo Argomaniz, responsable de Get In

El "Boss" vuelve a San Sebastián nueve años después. Bruce Springsteen actuará el 21 de junio de 2025 en el Estadio de Anoeta con motivo de la Gira Europea que tiene programada, de momento, en 10 ciudades y las entradas saldrán a la venta el 8 de octubre. El anuncio lo ha dado a conocer este martes el responsable de Get In, Iñigo Argomaniz, junto al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

Iñigo Argomaniz ha destacado que San Sebastián va a ser la única ciudad del país que Bruce Springsteen ha elegido para su nueva Gira Europea. Es la cuarta vez que el "Boss" viene a San Sebastián, ha explicado el responsable de Get In y añade que "cada uno que lo interprete como quiera pero somos una de las ciudades europeas, que no son las capitales, donde más veces ha tocado".

Argomaniz ha destacado que "el esfuerzo ha sido grande y la satisfacción también" y ha agradecido el apoyo brindado por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia y por la diputada general, Eider Mendoza. Hacía mucho tiempo que Bruce Springsteen no actuaba en San Sebastián. Lo hizo en 2008, 2012, 2016. Argomániz ha recordado que el 2020 hubiera sido una buena fecha pero no pudo ser por la pandemia y ha desvelado que "en 2024 estuvo a punto de anunciarse pero al final no pudo ser y el 25 parece que va a ser el año de la suerte".

Cartel del concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián

ESTADIO DE ANOETA

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha destacado que "tenemos el Estadio de Anoeta para seguir siendo una ciudad referencia en grandes eventos musicales, algo en lo que estamos trabajando desde hace años". Ha señalado que junio es un mes propicio porque la Real Sociedad ya ha acabado la temporada, "disponemos de esa infraestructura y ha sido nuestro empeño que Anoeta nos convierta ese mes en referentes de la música a nivel europeo". El alcalde también ha aprovechado para recordar que Anoeta también albergará el 14 de junio el concierto ya anunciado de Fermín Muguruza.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se ha mostrado "emocionada" con este anuncio "después de tanto tiempo trabajando para lograr este concierto" y ha destacado como muy buena noticia que "Bruce Springsteen haya elegido San Sebastián".

venta entradas

Las entradas para el concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián se pondrán a la venta el martes 8 de octubre, a las diez de la mañana, a través de doctormusic.com y entradas.com.

El precio de las entradas será de 70,84, 108 y 140 euros para las entradas con asiento en la grada, de 140 euros para la pista delantera y de 88 euros para la pista trasera. Cada comprador podrá adquirir un máximo de 6 entradas.