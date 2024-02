La "amistad inesperada" de Abigail y Mammadou

"Una amistad inesperada". Este es el lema y también la esencia del programa Izan Harrera, que tiene como objetivo conectar a personas autóctonas y refugiados y migrantes, con el objetivo de facilitar su inclusión y bienestar social. Está promovido por la Diputación de Gipuzkoa y por SOS Racismo y en su quinta edición buscan voluntarios para ampliar a 20 el número de parejas que dedican una parte de su tiempo a compartir actividades y planes de ocio.

Abigail Caminos tiene 34 años y es profesora de Educación Infantil. Hace tiempo que quería entrar en un proyecto así cuando supo que existía esta iniciativa. Enseguida conoció a Mammadou Cisse, un joven de 24 años de Mali que está estudiando Soldadura Profesional. Fue en junio en Tabakalera y desde el principio pensó que "la relación iba a estar bien y que iba a fluir".

Ese primer día estuvieron hablando un poco. Les gustaba el fútbol y también hablaron de que Mammadou quería aprender a nadar. "A mí me encanta ir a nadar, le propuse enseñarle y empezamos a nadar juntos" subrayaAbigail.Desde que se conocen han hecho un montón de planes juntos y añade que"hoy es el día que a Mammadou le quiero un montón y le considero como una parte de mi familia". Por ello Abigail anima a todas las personas a apuntarse a la experiencia porque "es súper bonita, súper gratificante. Todo lo que tengo que decir es bueno".

Quieren ir juntos a Mali cuando Mammadou termine sus estudios. El joven señala que gracias a su amistad con Abigail se ha quitado muchas vergüenzas, como salir a la calle: "No podía ir sólo al gimnasio pero ella me dice que no tengo que tener vergüenza y ahora puedo ir solo". Mammadou también cuenta que, gracias a esta amistad, ha conocido muchas partes de San Sebastián. También ha conocido a la familia de Abigail y concluye que "Abi es como una hermana".

PROGRAMA IZAN HARRERA

16 parejas se han formado para ayudar a refugiados y migrantes en su proceso de inclusión social, en actividades como la búsqueda de empleo, el aprendizaje de idiomas o las relaciones generales con el entorno. El programa necesita nuevos voluntarios porque ahora el objetivo es ampliar el programa a 20 parejas. Silvana Luciani, es miembro de Sos Racismo y ha subrayado que el programa surge porque "es una necesidad que existe y que no pueden aportar las entidades que trabajan en otros aspectos como la vivienda o regularización de los papeles".

Se trata de un programa que busca "el bienestar social y el empoderamiento que necesitan los migrantes y refugiados frente a prejuicios y rumores que les frenan a realizar actividades en solitario o a participar de forma normal en la vida comunitaria", subraya Silvana Luciani.

El programa Izan Harrera colabora con las organizaciones Zehar Errefuxiatuak, Caritas, Cruz Roja y Arrats. Ambas partes de la pareja tienen que comprometerse de forma voluntaria a compartir unas 2 o 3 horas por semena y se les hace un seguimiento pormenorizado. Silvana detalla que tras cada encuentro se les realiza una mini encuesta para comprobar "si se va formando un vínculo entre ellos".

El tiempo que dura el acompañamiento a las parejas tiene un plazo determinado: "Para que funcione las parejas duran mínimo entre 6 y 7 meses. Generalmente como máximo suelen durar un año por el hecho de no caer en una dependencia", subraya Silvana quien añade que Abigail y Mammadou después "seguirán siendo amigos o hermanos como dicen, pero ya no tendrán este acompañamiento sino que será voluntario y tendrá vida propia la pareja".

Las personas interesadas en participar en el programa Izan Harrera pueden informarse llamando al 943 321811 o a través de la web www.sosracismogipuzkoa.es





