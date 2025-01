Vuelve después de las Navidades a su piso de estudiantes en San Sebastián y se lleva una sorpresa en la cocina

Después de unas merecidas vacaciones navideñas, Ander, un estudiante de San Sebastián, regresó a su piso compartido con una sorpresa inesperada que ha dejado a miles de usuarios de TikTok boquiabiertos. Su relato, en formato de vídeo, se ha hecho viral rápidamente, mostrando el estado desastroso en el que se encontraba su lavavajillas tras varias semanas de desuso.

En el vídeo, Ander no solo documenta la escena, sino que la acompaña de un mensaje que ha resonado con muchos estudiantes: "POV: Vuelves al piso de estudiantes después de Navidad y también han llegado los Reyes Magos". Lo que parecía una simple vuelta a la rutina se convirtió en un espectáculo casi surrealista para él.

Al abrir el lavavajillas, encontró una serie de sorpresas menos agradables que cualquier regalo navideño. En lugar de platos y cubiertos limpios y ordenados, lo que se mostró ante su mirada fue una acumulación de restos de comida y, probablemente, una buena dosis de bacterias que no se habrán hecho muy amigas de los habitantes del apartamento.

TikTok: @andeervicente Los platos en el lavavajillas

En la publicación, Ander no dejó de defenderse con humor: "En nuestra defensa diremos que estaba limpio, pero no recogido". Sin embargo, las imágenes hablaban por sí solas y la gente no tardó en reaccionar. Los comentarios fueron, en su mayoría, una mezcla de risa nerviosa, incredulidad y, en algunos casos, miedo.

Se lleva una sorpresa en la cocina

"Lo de madera tirarlo que tiene esporas y absorbe y tendrá moho", escribió un usuario, refiriéndose probablemente a los utensilios que se habrán quedado atrapados en el lavavajillas durante semanas. Otros usuarios, más dramáticos, no pudieron evitar compartir sus propias experiencias similares: "A nosotros se nos ha apagado la nevera y todo pa tirar porque estaba podrido", comentó otro, lo que refleja lo común que es, entre los estudiantes, el descuido en cuanto a la conservación de alimentos durante largos periodos de inactividad.

Cargando…

La publicación también desató algunas críticas: "Eres un sinvergüenza, Ander", comentó uno de los usuarios, mientras que otros, más empáticos, compartieron el sentimiento de terror ante una situación similar: "Mi mayor miedo", escribió uno, mientras que otro, con tono más irónico, concluyó: "No me jodas que yo dejé el lavavajillas así".

Y, claro, entre tanto caos y sorpresas desagradables, Ander no fue el único que vio reflejada su experiencia en el vídeo. Muchos estudiantes de pisos compartidos en diversas ciudades de España se sintieron identificados con la escena, ya que las costumbres de "dejar para mañana lo que puedes hacer pasado mañana" parecen ser universales entre quienes comparten una vivienda universitaria.

TikTok: @andeervicente Los cubiertos en el lavavajillas

El vídeo de Ander, con su toque de humor, también ha servido para recordarnos cómo, entre exámenes, trabajos y fiestas, los estudiantes pueden pasar por alto las tareas cotidianas. Y, aunque la situación de Ander es claramente extrema, no es un caso aislado. Es más, la experiencia de encontrar el lavavajillas (o la nevera) en ese estado es el tipo de anécdotas que se comparten entre amigos, en los pasillos de las facultades o, en este caso, en las redes sociales.