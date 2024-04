"De cara a la gobernabilidad todo sigue un poco igual pero ya nada va a ser lo mismo"

EH Bildu no ha logrado el ansiado “sorpasso” al PNV, que consigue proclamarse vencedor de las elecciones vascas pero logra 100.000 votos más y ambas formaciones empatan a 27 en el número de escaños. De cara a la gobernalidad, "todo sigue un poco igual" debido a la mayoría absoluta que consiguen PNV y PSE con sus resultados pero “ya nada va a ser lo mismo” según subraya en Cope Euskadi el politólogo, profesor e investigador, Rafael Leonisio.

En Cope Euskadi el politólogo nos hace un análisis de los resultados electorales que reflejan un “nuevo ciclo político” que ya se atisbaba en las pasadas elecciones forales y municipales y donde Eh Bildu "ha puesto encima de la mesa su candidatura para dirigir el Gobierno Vasco",que ahora se ve "como posible" y añade que el PNV hasta ahora era un partido "muy hegemónico" en Euskadi pero "ya no lo es" tras varios resultados electorales.

Leonisio añade que el PNV tiene un problema de "desgaste evidente" después de tantos años gobernando y subraya que ahora mismo hay una alternativa de gobierno "real" que antes era “impensable”. El politólogo explica que "la sociedad vasca ha cambiado, no es la de hace 20 años y que la gente joven no ha vivido los años de violencia" y ve en Eh Bildu un partido de izquierdas "como otro cualquiera" por lo que Eh Bildu se puede convertir en una "gran izquierda paragüas" que pueda atraer a gente de "muy diverso tipo", entre ellos a la gente joven. Predice que ahora mismo es una coalición "que puede picar en todos los caladeros de la izquierda".

El cambio no se ha producido de repente. Subraya el politólogo quelos cambios son "paulatinos" y que los electorados "no son fijos". "Cada cuatro años el censo se renueva mucho y los que se van y los que entran no son iguales", explica Leonisio quien insiste en que "existe una generación menor de 30-35 años para los que el terrorismo es algo muy del pasado que casi no recuerdan".