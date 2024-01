El jugador del Athletic ClubYuri Berchiche ha hablado en Lezama y lo puedes escuhar en DEPORTES COPE BILBAO. Dice que se encuentra "muy contento" de cómo le "están yendo las cosas" en el club bilbaíno una vez superada ya la "mala época" en la que, afectado por los problemas físicos, llegó admitir que no disfrutaba del fútbol.

Está a tope

Ahora, otra vez "en plenitud", disponible para el entrenador, habitualmente titular en el once y sin tantos problemas de lesiones, está "disfrutando" en lo personal y con el equipo, ya que "en los seis años" de esta su última etapa en el Athletic, en el que pasó por la cantera de Lezama, "las sensaciones a nivel colectivo están siendo las mejores".

Retos en el futuro próximo

"Nos quedan muchas cosas por conseguir", y se le ve muy ilusionado con una generación de jóvenes salidos de Lezama que no esperaba de tanto nivel como el que tienen. "La verdad es que no esperaba que subiesen tantos chavales con tanta calidad", confesó.

En ese sentido, reparó en la figura de Nico Williams, "un avión al que los rivales le temen". "Nico es espectacular, ya solo con darle el balón ... pasa como con Vinicius y ese tipo de jugadores, que requiere mucha atención y te da espacios y te quita hombres. Es espectacular como jugador y como persona. Estamos muy contento de tenerle con nosotros y ojalá siga así porque el futuro le depará cosas muy buenas", apuntó.

Tiene gasolina para seguir

"Cuando llega el fin de semana estoy a tope, pero entre semana me levanto a veces jodido, bastante tieso. Pero creo que defiendo mejor y tener aquí a Nico hace que no tenga que subir tanto", explicó un Yuri con la "idea" de finalizar su carrera en el Athletic y ampliar el contrato que termina este próximo 30 de junio. Aunque avanzó que aún no ha iniciado las conversaciones para hablar de esa continuidad. "Sé que hay alguna cláusula por ahí, el club sabe que estoy contento y la idea es seguir aquí, pero hablar de mi renovación me parece egoísta e intrascendente", aseguró, en todo caso feliz en Bilbao.

Feliz en Bilbao

Echando la mirada atrás, Yuri admite que le hubiera gustado ser "como (Iker) Muniain" y jugadores de ese perfil de haber hecho toda la carrera en un club, "un one club man", pero también se siente "orgulloso" de una trayectoria en la que ha pasado por muchos equipos, además del Athletic, el Eibar, la Real Sociedad o el PSG, entre otros.

"El pasado, pasado es y me encuentro bien. A nivel individual ahí voy, cumpliendo años que se notan, pero la mala época ya pasó y tanto mentalmente como profesionalmente estoy contento de cómo están yendo las cosas. Y el estar bien contigo mismo es lo más importante", resumió Yuri su estado vital.





La semifinal en COPE MAS BILBAO

COPE MÁS BILBAO (95.1 fm) retransmitirá en directo los dos partidos de la semifinal de Copa que el Athletic jugará contra el Atlético de Madrid. La ida será en el estadio Metropolitano y la vuelta se disputará en San Mamés.

La narración correrá a cargo de y . A ellos los acompañarán en los comentarios el ex-jugador del Athletic, Oscar Vales, y el periodista, Jon Uriarte. que el Athletic jugará contra el Atlético de Madrid. La ida será en el estadio Metropolitano y la vuelta se disputará en San Mamés.La narración correrá a cargo de José Ángel Peña Álvaro Rubio . A ellos los acompañarán en los comentarios el ex-jugador del Athletic,





