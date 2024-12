Los goles de Ohian Sancet en Madrid catapultan al Athletic a los puestos de Champions League

El Athletic Club sigue superándose partido a partido y las sensaciones que pueden augurar una buena campaña siguen mejorando. El equipo de Ernesto Valverde alcanza los puestos de Copa de Europa después de doblegar al Rayo Vallecano en la jornada 15 del campeonato liguero. Oihan Sancet, desde que comenzase el curso futbolístico, parece haber dado un paso adelante y no solo en la faceta goleadora, convirtiéndose en el máximo goleador del conjunto rojiblanco, sino también en la incidencia del juego erigiéndose en uno de los máximos referentes del equipo. Puedes volver a escuchar los goles del centrocampista navarro que sonaron así en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

protagonista desde el banquillo

Oihan Sancet, autor de los dos golazos del Athletic, se mostró "muy feliz" por su actuación en Vallecas y dijo que con la buena marcha del equipo quieren "soñar con la Champions". El equipo del Botxo tuvo que sobreponerse al tanto inicial del equipo de la franja después de una mala entrega de Aitor Paredes a Julen Agirrezabala.

"He salido con 1-0 en la segunda parte. Sabía que había que salir con todo, he ayudado con dos goles y hemos ganado. Estoy muy feliz porque el inicio de temporada es muy bueno y estamos arriba", dijo Sancet en declaraciones a Dazn. "Hoy he podido ayudar con goles y espero poder seguir así. El objetivo es quedar lo más arriba posible y soñar con la Champions", concluyó.

Athletic Club Sancet y De Marcos

retos a corto plazo

Antes de que termine el 2024 el equipo rojiblanco, que ya ha estrenado también la cuarta equipación con la victoria en Vallecas, tendrá que afrontar una serie de partidos que pueden marcar los objetivos del nuevo año. Real Madrid, Villarreal, Fenebarçe, Alavés y Osasuna serán los rivales con los que tendrá que medirse el Athletic. Rivales directos en Europa como el conjunto turco y también en La Liga por conseguir la cuarta plaza como el submarino amarillo.