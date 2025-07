La afición del Athletic reacciona a la continuidad de Nico Williams: “es agradable que siga aquí”

La noticia ha corrido desde media mañana como la pólvora por las calles de Bilbao. Después de varias semanas dando por perdido a Nico Williams, el joven extremo, de 22 años, ha renovado hasta 2035 con un aumento de más del 50% en su cláusula de rescisión, blindando al jugador ante futuras ofertas.

En un emotivo vídeo compartido por el Athletic en sus redes sociales, Nico Williams, encapuchado, aparece frente al icónico mural de Barakaldo que comparte con su hermano Iñaki, escribiendo "WIN 2035" con spray, simbolizando su vínculo con el club y su familia.

"Cuando hay que tomar decisiones, para mí, lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos, esta es mi casa. ¡Aupa Athletic!", declara el jugador, vestido con la camiseta rojiblanca y señalando el logo de la Champions League, un escenario donde seguirá brillando con el dorsal 10 heredado de Iker Muniain.

EL DINERO NO LO ES TODO

Una decisión que ha sido recibida con sorpresa, e indisimulada alegría, por gran parte de la afición rojiblanca. "El dinero no lo es todo", ha destacado una veterana aficionada, añadiendo que ahora lo que toca es animar al jugador navarro “desde el primer minuto”.

La renovación ha descolocado a varios seguidores, especialmente tras los rumores que lo vinculaban al FC Barcelona: "Me sorprendía que se fuera al Barcelona porque Nico desde chiquito ha jugado toda su vida en el Athletic y de repente parecía que se iba para el otro lado", ha reconocido un aficionado argentino. "Su renovación es un impacto, pero es agradable que siga aquí", ha añadido.

Algunos seguidores de Los Leones han destacado el impacto de Nico en el terreno de juego: "Para mí es el mejor del equipo. Te puede cambiar un partido en cinco minutos, por eso estoy muy contento". "Yo estaba seguro de que se quedaba. Si el año pasado se quedó en Europa League, este año que estamos en Champions, estaba convencido de que también lo haría", ha agregado el joven aficionado.

Aunque algunos reconocen no conocer todos los detalles detrás de la decisión ("No sé lo que hay detrás. Si solo es dinero, si es promoción, si qué es, qué significa esto para él", ha señalado una aficionada), la sensación general es de satisfacción: "Me parece muy bien que se quede aquí, me parece estupendo".