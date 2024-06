Segundo asalto en el Tartiere

El estadio Carlos Tartiere acogerá el sábado el segundo de los tres enfrentamientos que el destino ha querido que protagonicen Real Oviedo y SD Eibar. El primero se saldó con victoria eibarresa tras un intenso intercambio de golpes (4-3). Pocas referencias podrán sacar Carrión y Etxebe de un encuentro marcado sobremanera por los resultados que se estaban dando en otros campos simultáneamente. Con toda seguridad esta eliminatoria de play-off entre asturianos y vascos será muy diferente, con más precaución y sin tantos riesgos. «Es el tercer play-off consecutivo y hay que darle valor», destaca el lateral derecho Rober Correa, para el que «haber conseguido el factor campo nos da una ventaja importante».









Para Correa, los duelos ante el Oviedo de esta fase de ascenso tendrán poco que ver con lo vivido el domingo pasado en Ipurua. «A pesar de que las dos plantillas nos conocemos perfectamente, van a ser partidos completamente distintos. La fase regular ya ha acabado y, a partir de ahora, los partidos se juegan con un nivel de estrés muy superior».





?? El Eibar asegura el tercer puesto con una victoria de infarto ante el Oviedo



?? El club armero sorteará 400 entradas para poder presenciar el partido de ida en el Carlos Tartiere



Las lesiones se han cebado con Rober Correa durante las dos últimas temporadas. Entre 2023 y 2024, el lateral extremeño ha disputado solo 7 partidos. Por fin parece que ha dejado las continuas lesiones justo en el momento en que el equipo se juega el ascenso de categoría: «Ha sido un año y medio muy duro para mí. A veces piensas que tu cuerpo, por lo que sea, ya no está para esto. Con fe, con trabajo y con la ayuda de mis compañeros he conseguido volver a disfrutar del fútbol. Quiero agradecer a todo el club el trato que he recibido durante este tiempo: desde la presidenta, cuerpo técnico, compañeros, trabajadores del club…».









Desde que el equipo perdió la máxima categoría, el Eibar ha sido un fijo en las fases de ascenso. Será la tercera consecutiva. En la primera cayó ante Girona y el año pasado ante Deportivo Alavés. No ha tenido suerte, pero al menos ha servido para acumular experiencia. «Sí, yo creo que este año llegamos más frescos y nos lo tomamos con más tranquilidad», señala Rober Correa. «Va a haber situaciones en las que lo vamos a pasar mal, sobre todo en su campo. Será fundamental saber sufrir y no encajar en esos momentos difíciles».





Para finalizar, Correa agradece a la afición su apoyo incondicional: «Nos pasaron vídeos de la gente subiendo a Ipurua y es increíble. Necesitamos su apoyo como siempre, porque parece que no, pero el jugador lo nota. Cuando ya no puedes más, esos gritos de ánimo te hacen sacar fuerzas de donde no hay. Necesitamos el ambiente del otro día porque somos muy fuertes con los nuestros».





Precedente positivo para los armeros





No es la primera vez que carballones y armeros miden sus fuerzas en una fase de ascenso. Hace 11 años, en la campaña 12-13, ambos equipos militaban en la antigua Segunda División B. Los ovetenses acabaron terceros en el grupo 1, mientras que el Eibar de Garitano finalizaba la liga regular solo por detrás del Deportivo Alavés. En la segunda eliminatoria de las tres que había que superar para ascender, se cruzaron sus caminos: 1-2 en el Carlos Tartiere y 1-0 en Ipurua. El Eibar fue mejor, pasó la eliminatoria y aplastó al Hospitalet en el cruce definitivo. Los Irureta, Añíbarro, Capa, Yuri, Raúl Navas, Errasti, Dani García, Arruebarrena y demás leyendas azulgranas acabarían jugando en primera división un año después. Fue el principio de la era más brillante del club eibarrés.





Para más detalles, sintoniza Deportes COPE Euskadi, que se emite de 15:25 h a 16:00 h, y sigue todos los boletines y programas deportivos de la Cadena COPE.