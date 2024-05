Olabe analiza el futuro de la Real Sociedad

El veterano periodista Joséba Iturria ha publicado una versión más extensa de su entrevista a Roberto Olabe, director de fútbol de la Real Sociedad, en su blog personal en Medium. A continuación, se destacan los puntos más relevantes sobre la continuidad de los jugadores estrella, el futuro de Imanol Alguacil, su desencuentro con David Silva y los fichajes para la próxima temporada, temas de gran interés para los seguidores del equipo txuri-urdin.





Estreno mi blog para reproducir de una manera más amplia, con aspectos deportivos interesantes que se quedaron fuera por las limitaciones de espacio este domingo en 7ka, la última entrevista que voy a publicar como periodista de GARA a Roberto Olabe.





Renovación de Mikel Merino





Roberto Olabe detalló el estado de las negociaciones para la renovación de Mikel Merino, subrayando que no están considerando su venta en este momento. "No pienso en la venta. La conversación con Mikel siempre será directa, sincera y seria, partiendo del agradecimiento. Si llegara ese supuesto, deberíamos decidir qué vale más, si el rendimiento de Merino un año o un traspaso. Hacemos lo posible para que vea que este es su lugar", afirmó Olabe.

Desencuentro con David Silva





Olabe admitió un desencuentro con David Silva, quien optó por recuperarse en gimnasios privados tras una lesión. "David podría estar aquí perfectamente hoy. Es un desencuentro. La Real no debería permitirse que no sepamos dónde está entrenándose David. Él estaba utilizando la instalación y se le pidió que la utilizara en el momento que entendíamos idóneo. Me da pena, y soy el principal responsable de que David no esté aquí."





Recuperación y versatilidad de Mikel Oyarzabal





Sobre Mikel Oyarzabal, Olabe elogió su versatilidad y habló sobre su proceso de recuperación. "Mikel es superversátil. Viene de una lesión grave. Una cosa es el alta médica, otra la deportiva y otra la de élite, que llegará la próxima temporada para valorar si ha perdido la velocidad. Antes de lesionarse, Mikel jugaba de delantero con España y ha demostrado su capacidad en varias posiciones. Su versatilidad nos ayuda en el diseño de la plantilla."





Importancia de la posición de mediocampo





Olabe destacó la relevancia de la posición de mediapunta en el esquema de juego de la Real Sociedad. "Cuando hablamos del modelo de juego, tenemos claro a lo que queremos llegar, a lo que llamamos la zona cinco, donde impacta ese volante ofensivo. Desde que estoy aquí, ha sido clave el rendimiento de ese jugador. La calidad individual en esa zona cinco es determinante."





Fichajes y límites económicos





Olabe explicó las políticas de fichajes del club y la tendencia a contratar jugadores jóvenes. "No compramos para vender. Invertimos en jóvenes para ser mejores, para emocionar, para que la gente esté con su equipo. Los criterios deportivos se adaptan al modelo. Buscamos un jugador joven, con cosas por hacer, porque tenemos la vocación de dar oportunidades."





Esfuerzo por fichar a Sadiq





Olabe también resaltó el esfuerzo económico realizado para fichar a Sadiq Umar, rompiendo así la estructura habitual de inversión del club. "Hasta Sadiq, hemos tenido una franja de inversión para cumplir con una masa de amortización que podamos sostener. Hemos pasado de una franja de 6–8 a 10–12 millones y nos hemos mantenido con esa excepción. Estamos en un mundo en el que no solo participas tú, hay unos parámetros económicos, valores de mercado."

Imanol Alguacil y su rol en el club





Finalmente, Olabe expresó su confianza en Imanol Alguacil y su conexión con la filosofía del club. "Nos representa a cada uno de nosotros. Tuvo que buscarse las castañas, ha vuelto y valoro mucho a las personas que se exponen, capaces de reconocer que necesitan buscar nuevos retos y que, independientemente de los tropiezos, vuelven a intentarlo. Imanol es un tipo listo, que evoluciona y que ha crecido junto con la idea de club que tenemos clara."





