Mauri Idiakez y el regreso de Jokin Altuna para revitalizar a ASPE tras el último repunte de Baiko

Jokin Altuna finalmente reaparece en el mano parejas esta tarde, lo hará en el Beotibar tolosarra y para una cita de kilates. El de Amezketa, tras tres jornadas ausente por un derrame en la palma de la mano izquierda, comparecerá en un partido grande por una plaza en semifinales. Aunque en su caso una derrota no le apartaría por completo del campeonato, Jokin no quiere esperar.





Todos conocemos a Jokin y esto no le va a restar presión. Quiere ser semifinalista esta tarde. No quiere esperar a un último y decisivo partido que sería tremendo contra el ganador del Peña/Albisu VS Elordi/Rezusta. Además, la cita será el sábado con muy poco descanso, menos aún para los ganadores de este último partido.

Mauri Idiakez: «Altuna ha medido con precisión cirujana su reaparición».

Altuna ha medido con precisión cirujana su reaparición pero al fin y al cabo, gracias a Zabala, está ahí. El riojano ha dado un paso al frente brutal y Aspe ha respirado porque Baiko ha espabilado en este campeonato merced a un Mariezkurrena imperial y un Zabaleta con problemas.El choque viene marcado por la desgraciada baja de última hora de Iñaki Artola por una inoportuna gastroenteritis y será reemplazado por Urrutikoetxea, pero ojo que para el de Zaratamo no es nuevo jugar con el Oiartzuarra Ander Imaz. Curiosamente, el único partido que jugó Urruti contra Altuna en este campeonato se lo ganó haciéndolo como zaguero.

Mauri Idiakez: «Ya saben que siempre me mojo y a pesar de ser la reaparición... me gusta por Messi»

El Messi de la pelota, como apodó que ni al pelo el gran corredor y amigo José Luis Landa, va a tener trabajo hoy porque una reaparición siempre es una reaparición. Su escudero Julen Martija ha terminado la liguilla con mucho juego. No pierde pelota fácil y ha recuperado toque. A pesar de la lamentable mala suerte de Artola, sigue siendo un auténtico partidazo el de esta tarde en el Beotibar y los pelotazales ya se hacen la boca agua. Ya saben que siempre me mojo y a pesar de ser la reaparición... me gusta por Messi...

