Mauri Idiakez: «Llega el momento de la verdad. Los 10 partidos de Luis Aragonés».

El mítico sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, soltó una frase que quedó para la posteridad futbolística: "La liga se decide en los 10 últimos partidos". Tan cierto como obvio. Dos meses y medio decisivos por delante y,después del "soponcio" de Granada, ahí estamos, en la pomada. Les confieso que hace tiempo no echaba tantos exabruptos en un partido. Es más, casi ni me inmuté con el gol de Sadiq, del encabronamiento que tenía para entonces. Pero como bien está lo que bien acaba... pues eso... vayamos al futuro.













Nos aguarda una recta final que me recuerda a la del hipódromo de Lasarte. Larga y dura. Hablábamos de un primer tramo de recta en el que nos enfrentábamos a tres equipos prácticamente descendidos: Granada, Cádiz y Almería. Pero a la primera de cambio nos han dado el primer aviso, como en los toros. Se demuestra una vez más que estos partidos contra gente que se juega la vida son los más peligrosos.

Mauri Idiakez: «No ganamos en casa desde el 26 de noviembre y la victoria no puede esperar más».





Tras la "escapada" de Granada, nos viene un Cádiz en día raruno y que, tras esta última jornada, ve luz al final del túnel. No ganamos en casa desde el 26 de noviembre y la victoria no puede esperar más. Diez partidos para ir a muerte, diez partidos de semana limpia, diez partidos para parecernos a ese equipo que tan mal nos ha acostumbrado al ibérico de bellota.NO HAY EXCUSAS.

Mauri Idiakez: «Imanol debe poner el once de gala hasta que reviente».





Once semanas, dos parones incluidos, de aquí al 26 de mayo para hacer historia.Imanol debe poner el once de gala hasta que reviente y no tiene por qué reventar en esta fase. Y todos sabemos cuál es ese once: con Oyarzábal arriba ha sido el más solvente. Se está quedando claramente una lucha de tres equipos por la sexta y séptima plaza, si es que la séptima es europea finalmente. De momento, la sexta es nuestra, pero veo bien al Betis, a pesar de perder ayer, y al Valencia también. Y nos enfrentaremos a ellos al final. Se viene una pelea durísima. Abróchense los cinturones y pongan el asiento en posición vertical porque va a haber turbulencias.





PD. Cada partido que veo de Sorloth más ardor de estómago me produce. Esperemos no pagar la factura más cara por el mayor error de la planificación de esta temporada.