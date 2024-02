Duelo épico en el Mano Parejas entre Baiko y Aspe

La liguilla de semifinales del torneo de Mano Parejas que arranca este próximo sábado en "La Bombonera" del Labrit se presenta preciosa, y sobre todo muy competitiva porque Baiko "ha vuelto" y sus dos parejas tienen serias opciones. La promotora bizkaina no logra la gloria en el Parejas desde el campeonato de 2016, cuando Aimar y Urruti se calaron las txapelas ante Irujo y Rezusta. A partir de ahí,Aspe ha sido intocable en la modalidad que más gusta al pelotazale, el torneo de la regularidad.





Las Parejas de Baiko





Cuatro grandes parejas concurren a la fase decisiva del campeonato. La liguilla nos ha traído la confirmación de un pelotari que se ha hecho dueño y señor de la zaga en este Parejas, se llama Jon Mariezkurrena. Ahora su gran asignatura a aprobar es mantenerse arriba, lo más difícil. Ha superado sus constantes problemas físicos y está mandón en la zaga. Su compañero Erik Jaka, aprovechando ese dominio, está disfrutando en los cuadros alegres y con su muñeca privilegiada no perdona. Pareja a batir y gran baza de Baiko para destronar a Aspe.

Mauri Idiakez: «Jon Mariezkurrena se ha hecho dueño y señor de la zaga, y Erik Jaka no perdona con su muñeca privilegiada».

La otra pareja de la empresa bizkaina, pero netamente gipuzkoana, es Artola/Imaz, pareja brava. Se han colado in extremis en las semifinales con una voltereta tremenda y están con la moral por las nubes. Ander Imaz está con un juego terrible. Parece imposible meterle el tanto. Ha llegado a las dos últimas finales sin suerte. Iñaki Artola ha estado sólido en este campeonato y su agresividad engancha. Se han merecido llegar a las citas cumbres.

Mauri Idiakez: «Ander Imaz está con un juego terrible, y la agresividad de Iñaki Artola engancha».





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Las Parejas de Aspe





Sus dos parejas aspirantes han sufrido más de lo debido. Jokin Altuna, el "Messi de la pelota", muy mediatizado por las lesiones, ha llegado a tiempo gracias a la eclosión de Javi Zabala. Por su parte Julen Martija ha cogido mucho juego en la última fase de la liguilla. Campeones hace dos años, son claros candidatos a la final.

Mauri Idiakez: «Jokin Altuna ha llegado a tiempo gracias a la eclosión de Javi Zabala, y Julen Martija ha cogido mucho juego».

Por último nos queda la pareja más explosiva del campeonato, Peio Etxeberria/Zabaleta. Capaces de lo mejor y de lo peor. Zabaleta es el mejor zaguero de los dos cuadros profesionales. Mantiene su toque especial en la mano derecha pero sus altibajos emocionales le juegan muy malas pasadas.

Mauri Idiakez: «Peio Etxeberria es un pura sangre, y Zabaleta el mejor zaguero»

Peio Etxeberria es un pura sangre, no en vano está rodeado de caballos, y ha completado una liguilla correcta pero tiene que bajar revoluciones en los momentos clave y no es fácil. En definitiva, estamos ante una grandísima liguilla con un duelo apasionante Baiko/Aspe que no debería defraudar a los exigentes paladares pelotazales que cada día están más selectivos a la hora de pasar por taquilla. Mi final es Altuna/Martija VS Jaka/Mariezkurrena... ¡hagan juego!