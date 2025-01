Deportes COPE Gipuzkoa aborda los insultos de odio en Mestalla y exige protocolos claros

En el programa de hoy de Deportes COPE Gipuzkoa, la tertulia La Charla de la COPE, conducida por Marco Antonio Sande y acompañado por los periodistas Jessica Figueroa, Marta Gonzalo y Óscar Imedio, abordó con firmeza los insultos de odio que recibieron Take Kubo y Ander Barrenetxea durante el partido en Mestalla. El debate giró en torno a cómo actuar frente a estas situaciones y la necesidad urgente de protocolos efectivos en los estadios.

¿Cómo reaccionar ante los delitos de odio?

La indignación y la preocupación marcaron las intervenciones de los tertulianos. Marco Antonio Sande planteó preguntas clave: «¿Por qué los cámaras no enfocan a los agresores? ¿Por qué los aficionados cercanos no denuncian? ¿Por qué los futbolistas no acuden al juez del partido?». Estas cuestiones reflejan la falta de herramientas claras para responder a este tipo de agresiones.

Jessica Figueroa subrayó que es necesario pasar a la acción: «Somos más y tenemos que actuar. Nos faltan herramientas y todavía no sabemos cómo hacerlo. Estos personajes se creen que todo sale gratis, como cuando se esconden en las redes sociales bajo un avatar. En un campo de fútbol con muchas cámaras, más pronto que tarde deben ser identificados».

Por su parte, Marta Gonzalo destacó la importancia de actuar en el momento: «Si fuese el cámara, me hubiese girado para identificar a los aficionados que estaban insultando. Y si fuese futbolista, lo hubiese intentado parar, como hizo Oyarzabal ante el Anderlecht».

¿Es momento de tomar medidas más drásticas?

El periodista Óscar Imedio apuntó que aunque se han dado pasos importantes, es hora de dar un giro en la metodología: «Las denuncias en medios están ayudando mucho. Iremos mejorando, pero creo que ya es momento de que jugadores y entrenadores den un paso adelante y pidan que se retire al equipo».

La tertulia coincidió en que, aunque las herramientas actuales han reducido la frecuencia de estos incidentes, persiste una brecha social que normaliza conductas inaceptables. Marco Antonio Sande advirtió del peligro de aceptar pasivamente estas situaciones: «Me preocupa que se genere una sumisión aceptada de que a cualquier futbolista vasco le puedan gritar 'etarra de mierda' en cualquier campo de fútbol. Se ha tenido que superar una brecha social muy intensa para que ahora vengan dos o tres salvajes a bramar algo tan sensible».

Hacia un protocolo claro y efectivo

La tertulia concluyó con una idea común: es fundamental que LaLiga, los clubes y las autoridades establezcan un protocolo claro y contundente que permita actuar en el momento frente a los delitos de odio. Denuncias, identificación de los agresores y sanciones ejemplares son pasos imprescindibles para erradicar estos comportamientos.

