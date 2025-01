Chispas en Tiempo de Txoko: Mauri Idiakez y Oier Fano se enfrentan por Mikel Arteta

La tertulia Tiempo de Txoko, espacio habitual de los miércoles en Deportes COPE Gipuzkoa, vivió uno de sus capítulos más intensos y polémicos. La figura de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y su interés por fichar a Martín Zubimendi para la próxima temporada desató un encendido debate entre los habituales del programa: Marco Antonio Sande, Mauri Idiakez, David Miner, David Juanmartiñena y Oier Fano. Lo que comenzó como una charla distendida se transformó rápidamente en una discusión apasionada sobre el pasado y el presente del técnico donostiarra.

«El donostiarra más universal»

El tono lo marcó Oier Fano, quien no escatimó elogios para Arteta: «Estar a las órdenes de Arteta es lo mejor que puede hacer un futbolista ahora mismo. Para mí es el donostiarra más universal, un modelo, un tipo que rompe con los estereotipos certeros de este territorio. Un tío que no se casa con nadie, que se ha creado a sí mismo y que ha creado al Arsenal a su imagen y semejanza». Estas palabras no cayeron bien entre el resto de tertulianos.

«Tu querido Mikel Arteta le está copiando los apuntes a Imanol Alguacil». Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

Mauri Idiakez, periodista con amplia trayectoria cubriendo a la Real Sociedad, contraatacó: «Estoy obligado a hacerle un refresco de memoria al señor Fano, pelota de turno de Arteta. Arteta en el 2004/2005 jugó un año en la Real Sociedad a las órdenes de Amorrortu e hizo un ridículo espantoso». Las palabras de Mauri encendieron a Oier Fano, quien no dudó en señalar a otros jugadores de aquella época, como Mikel Alonso o Mikel Labaka, calificándolos de «bultos sospechosos».

El pasado de Arteta en la Real y el presente de Zubimendi

El debate no tardó en conectar el presente con el pasado. Mientras David Juanmartiñena apuntaba que «con el dinero que tiene el Arsenal también hago yo un buen equipo», Marco Antonio Sande se mostró más conciliador: «Arteta está copiándole los apuntes a Imanol Alguacil. Está replicando en el Arsenal la idea y el juego de la Real Sociedad, y hasta se está llevando a sus mejores jugadores».

«Lo digo en serio, una más y me voy de esta tertulia». Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa

La discusión se caldeó aún más cuando Mauri Idiakez calificó a Arteta de «niño pijo» y lo acusó de ser «un contaminador de vestuario» en su etapa en la Real: «Venía Lorena Bernal en su Porsche a buscarlo al entrenamiento. Luego le echaba la culpa a Amorrortu de sus problemas». Fano y Miner lo interrumpieron acusándole de envidioso, lo que llevó a Mauri a lanzar un ultimátum: «Una más y me levanto».

La figura de Zubimendi y el interés del Arsenal

Más allá de las polémicas, la tertulia no perdió de vista la actualidad. El posible fichaje de Martín Zubimendi por el Arsenal, información adelantada en su día por Mauri Idiakez, fue el tema central del programa, con el veterano periodista recordando que la influencia de Arteta podría ser determinante: «Con Ødegaard y Merino ya lo logró. Ahora va a por Zubimendi».

Deportes COPE Gipuzkoa, de lunes a viernes a las 15:25 h, en el 99.8 FM o en COPE MÁS Gipuzkoa en cope.es.