La Charla de Deportes COPE Gipuzkoa insta a la Real Sociedad a enviar un mensaje de paz antes del partido contra el Maccabi Tel Aviv

El próximo jueves, la Real Sociedad se enfrentará al Maccabi Tel Aviv en su tercer partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El encuentro llega en medio de un delicado contexto internacional, con la guerra entre Israel y Palestina generando fuertes tensiones. Este tema ha sido el centro de debate en la tertulia de La Charla, en Deportes COPE Gipuzkoa, donde los periodistas pidieron que la Real Sociedad envíe un mensaje de paz antes del encuentro, tomando una postura ética frente a la situación.

El Maccabi Tel Aviv, actual líder de la liga israelí y uno de los clubes más importantes del país, será el próximo rival del conjunto txuri-urdin. Sin embargo, la presencia del club israelí ha generado controversia por la relación del fútbol con el conflicto armado, dado que varios jugadores del Maccabi han mostrado públicamente su apoyo al gobierno israelí en su ofensiva militar, un comportamiento que ha sido criticado internacionalmente. En este contexto, los tertulianos han coincidido en que la Real Sociedad debería realizar algún tipo de gesto por la paz, demostrando su compromiso con los derechos humanos y la justicia social.

«Pido a la Real Sociedad un gesto de paz, que demuestre que es un club diferente y cercano al pueblo» Marco Antonio Sande Jefe de Deportes COPE Gipuzkoa

El jefe de Deportes COPE Gipuzkoa, Marco Antonio Sande, fue uno de los primeros en pronunciarse con contundencia: «El fútbol a veces sobrepasa límites de vergüenza y sonrojo. Que se esté matando a niños y a miles y miles de personas en una guerra ilegal e injusta y que se camufle con el fútbol y con el deporte, que vayamos allí a reírle las gracias a un gobierno que asesina día sí y día también a muchos seres humanos me parece deleznable y hay que denunciarlo. Y sí, el ataque de Hamas fue salvaje y también condenable. Fue violencia extrema y exagerada fuera de todo razocinio humano, pero la respuesta de un gobierno supuestamente democrático y que forma parte de la comunidad internacional me parece absolutamente lamentable», afirmó Sande, condenando la violencia de ambas partes pero señalando el rol que juega el deporte como plataforma de normalización.

Por su parte, Marta Gonzalo, periodista de El Desmarque/Mediaset, puso el foco en la posibilidad de que la Real Sociedad hiciese algún tipo de gesto simbólico por la paz. «¿Qué puede hacer la Real? Algún mensaje de apoyo al pueblo palestino, pero a ver hasta qué límites puede hacerlo y no exponerse a una sanción. A veces ciertos mensajes de apoyo no se pueden hacer, pero estaría bonito un gesto», comentó Gonzalo, señalando los riesgos que conllevaría para el club tomar una postura pública en un entorno tan delicado.

Ander Iturralde, periodista del podcast Alineación Indebida, añadió que un gesto por parte de la Real Sociedad sería bien recibido por la afición y no expondría al club a sanciones graves. «Si la Real hiciese un gesto tendría el apoyo masivo de su gente. ¿Vas a sancionar a la Real por un gesto político cuando no se está sancionando a los equipos israelíes y sí a los rusos? La Real, de cara al ojo popular, no estará expuesta», destacó Iturralde, haciendo referencia a la situación de otros clubes sancionados por motivos políticos.

El periodista de Donosti Sport y Radio Marca, Giovanni Batista, fue más radical en su enfoque, afirmando que su postura era aún más extrema que la de Sande: «Yo tengo una postura mucho más radical y para mí la versión de Marco es suave, casi mejor no expreso mi opinión», comentó Batista, dejando entrever su desacuerdo con la situación actual sin profundizar en detalles.

Por último, Óscar Imedio, periodista de Deportes COPE Gipuzkoa, subrayó la importancia de utilizar el deporte como plataforma de denuncia ante situaciones de injusticia. «Este tipo de estados, como el israelí, aprovechan el deporte para blanquear sus comportamientos genocidas. Pues nosotros tenemos que aprovechar estos actos para reivindicar y denunciar lo que está pasando allí», afirmó Imedio, destacando la oportunidad que ofrece el fútbol para visibilizar las causas justas.

La tertulia concluyó con un llamado final de Marco Antonio Sande a la directiva y al vestuario de la Real Sociedad para que realicen un gesto simbólico en el partido contra el Maccabi Tel Aviv. «En los tiempos de Franco la gente tiraba de humor o tenía ingenio para enviar un gesto, es lo que le pido yo a la directiva y al vestuario de la Real Sociedad, que demuestre que es un club diferente. Siempre hay maneras de enviar un gesto y lo espero. Que tiren de imaginación para enviar un mensaje de paz», sentenció Sande, animando al equipo a ser creativo en su protesta.

Los oyentes pueden seguir las tertulias de Deportes COPE Gipuzkoa de lunes a viernes, de 15.25 a 16.00 h, con Marco Antonio Sande y Mauri Idiakez, sintonizando el 99.8 FM o buscando COPE MÁS San Sebastián en cope.es.