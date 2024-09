Becker, borrón y cuenta nueva

Sheraldo Becker, delantero de la Real Sociedad, se ha visto envuelto en una polémica tras protagonizar un altercado en una discoteca de Donostia en la madrugada del sábado al domingo. El incidente ocurrió pocas horas después de que el equipo empatara 0-0 frente al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. Becker, acompañado de su mujer y varios amigos, fue grabado discutiendo con algunos de sus familiares y amigos a la salida del local, después de que parte de su grupo fuera expulsado del establecimiento tras una pequeña discusión.

El jugador neerlandés fue retenido por algunos de sus acompañantes cuando intentaba regresar al local, tras haber sido impedido el acceso por el personal de seguridad. Aunque el incidente no pasó a mayores, la situación generó un gran revuelo al salir a la luz varios vídeos del momento en redes sociales. Becker ha reconocido lo sucedido y ha emitido un comunicado en el que lamenta los hechos.

«Anoche, estando con mi mujer y mi familia, salí en su defensa en un desagradable incidente y no estoy orgulloso de la imagen dada», expresó el delantero en su nota publicada en redes sociales. Becker explicó que su reacción obedeció a un instinto de protección hacia su esposa y que, tras reflexionar sobre lo sucedido, comprende que no actuó de la mejor manera. «Os pido disculpas y os he fallado», añadió, asumiendo la responsabilidad por su comportamiento.

Becker también se mostró dispuesto a aceptar cualquier medida disciplinaria que la Real Sociedad decida tomar. «Acataré cualquier acción por parte del club», aseguró, subrayando que, en estos momentos, se siente en deuda con la directiva, el cuerpo técnico y sus compañeros de equipo. «Trabajaré más duro para que logremos los objetivos», concluyó en su comunicado, manifestando su compromiso con la institución txuri-urdin.

El altercado llega en un momento complicado para la Real Sociedad, que no ha logrado el inicio de temporada esperado. Becker, quien tuvo tres claras ocasiones para marcar durante el partido contra el Valladolid, se reincorporó a los entrenamientos el domingo por la mañana junto al resto de sus compañeros en Zubieta, donde se llevó a cabo la habitual sesión de recuperación tras el encuentro.

La situación de Sheraldo Becker será observada con atención por el club, que deberá decidir si toma alguna medida en relación con este incidente. Mientras tanto, el delantero seguirá enfocado en mejorar su rendimiento sobre el césped para contribuir a los objetivos de la Real Sociedad en una temporada que exige grandes resultados.

