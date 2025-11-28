Analizan los puntos débiles de un Villarreal herido para asaltar Anoeta

El programa de Deportes COPE Gipuzkoa ha analizado al Villarreal, próximo rival de la Real Sociedad en Liga. El conjunto de Marcelino llegará al Reale Arena este domingo tras una demoledora derrota por 4-0 ante el Borussia Dortmund en la Champions League, una situación que, según los analistas, podría ser clave en el devenir del encuentro.

Optimismo moderado en la Real

El periodista Mauri Idiakez ha asegurado que, aunque el Villarreal es un "equipazo", la Real Sociedad se encuentra en un "buen momento de juego". Considera que el equipo amarillo "ha tirado totalmente la toalla en la liga de campeones" y que la Real da la talla en este tipo de partidos. "Contra estos equipos que vienen crecidos, la Real Sociedad trata de decir, aquí estoy yo, en Anoeta, en el Fortín", ha afirmado.

Take Kubo y Mauri Idiakez

Idiakez ha destacado la necesidad de confirmar la buena racha para "definitivamente mirar hacia Europa de nuevo". Aunque ha elogiado la potencia ofensiva del rival, con figuras como Ayoze y Gerard Moreno, ha señalado sus dudas sobre el portero, Luis Junior, del que ha dicho que no le "acaba de gustar". Por todo ello, se ha mostrado "moderadamente optimista" de cara al partido.

El factor anímico y las rotaciones

Por su parte, la periodista y analista Jessica Figueroa ha puesto el foco en el aspecto anímico y emocional del Villarreal como un posible punto débil. Según ha explicado, el "revolcón en Champions" es un factor que "quizá puede pasar factura" a un equipo confeccionado para objetivos más altos.

Después del revolcón en Champions, pues quizá puede pasar factura" Jessica Figueroa Periodista y analista deportiva



Además, Figueroa ha apuntado a la amplitud de la plantilla y las constantes rotaciones de Marcelino como otra posible grieta. La falta de un once definido, ha argumentado, puede llevar a que el equipo "pierda un poquito la identidad", sobre todo en el arranque de los partidos, una circunstancia que la Real Sociedad podría aprovechar para "intentar meter mano al partido".

Hay mucha rotación, no hay un 11 tipo, un 11 que te sepas de carrerilla" Jessica Figueroa Periodista y analista deportiva

