El PSG y el Arsenal, entre los rivales que visitarán San Mamés en el regreso del Athletic Club a la Champions

Análisis del sorteo de la Champions para el Athletic Club en El Partidazo de Cope

PSG, Borussia de Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting de Portugal, Slavia Praga, Qarabag y Newcastle serán los rivales del Athletic Club de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, tras el sorteo celebrado en Mónaco.

A falta de conocer el orden de los partidos y los horarios, el conjunto rojiblanco recibirá en San Mamés al campeón PSG, al Arsenal, al Sporting de Portugal y al Qarabag. Fuera, sumará visitas atractivas para la afición ante el Borussia Dortmund y Newcastle, además de ante el Atalanta y el Slavia de Praga.

El calendario completo se conocerá el sábado. La primera jornada se celebrará entre el martes 16 y jueves 18 de septiembre.

GRANDES PARTIDOS EN CASA

“Vuelven las grandes noches a San Mamés. Tenemos una gran salida a Dortmund, retornamos a Europa con grandes partidos en casa, con el campeón, el PSG, con el Arsenal, con el Sporting de Portugal... Nos evitamos un viaje largo (Qarabag). La Champions es muy competitiva porque es muy compleja”, ha valorado la vicepresidenta Nerea Ortiz

Por su parte, Daniel Vivian, desde Bilbao, ha señalado que ha sido un sorteo complejo, "pero tenemos partidos muy ilusionantes en casa, contra grandes rivales. Sin miedo a nada, con ilusión, con ambición". Derrochando ilusión y valentía, ha dicho que "el objetivo es ser nosotros mismos cada partido, salir con la máxima ambición, Paso a paso veremos hasta dónde podemos llegar. Me hacen especial ilusión todos los partidos de casa, poder vivir esas noches con nuestra gente. Nos van a ayudar".

CHOQUES

ATHLETIC CLUB: PSG (C), Dortmund (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Sporting de Portugal (C), Slavia Praga (F), Qarabag (C) y Newcastle (F).

Las fechas de las ocho jornadas son las siguientes: