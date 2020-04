De Marcos: “Lo bonito de ganar un título es compartirlo con la afición”

No hay futbolista del Athletic que no aproveche cualquier oportunidad para insistir en que el vestuario rojiblanco no contempla la posibilidad de disputar la final de la Copa a puerta cerrada. El último en hacerlo ha sido su capitán, Óscar De Marcos, para quién el sueño de ganar la Copa y sacar la gabarra se diluye “si no se puede compartir con la afición”. Para él, más de la mitad de la grandeza que tiene conquistar un título radica en poder disfrutarlo con los hinchas.

Me siento muy orgulloso de haber nacido del Athletic y de poder defender su filosofía contra el resto del mundo. Me siento un privilegiado por pertenecer a este club y defenderlo allá donde vamos.

El lateral de Laguardia destaca que el pasado sábado la familia bilbaína ya demostró, desde sus ventanas y balcones, las ganas que tiene de vivir una cita histórica como es esa final pendiente ante la Real. Y, pese a que aún no es posible establecer una fecha concreta para esa cita, el consenso entre todas las partes implicadas cada vez es mayor en el sentido de que, sí o sí, debe disputarse con público en las gradas. Aunque sea en 2021.

De Marcos espera que cuando llegue el momento, las finales disputadas anteriormente por el Athletic les sirvan para gestionar mejor las emociones que rodean a un acontecimiento de esas características. “En otras ocasiones nos ha podido el entusiasmo de dar una alegría a nuestra gente. Esa experiencia previa nos debe ayudar a estar más tranquilos y a no ser superados por las ganas del entorno”, confiesa.

Deuda pendiente

El futbolista alavés reconoce además que este parón competitivo le está sirviendo para avanzar en la recuperación de la lesión que sufre en su tobillo izquierdo y por la que tuvo que ser operado en diciembre. Una mejoría física que le debe permitir saldar una deuda; “hace cuatro temporadas jugué todas las eliminatorias previas pero me perdí la final por sanción. A ver si este año que no he podido participar en ningún choque de Copa puedo disfrutar de unos minutos en la final”.