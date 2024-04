Siete jugadores del Alavés, por encima de los 2.000 minutos

«Hoy reconozco que no hemos dado la mejor versión, sobre todo en el primer tiempo. Hay gente que está apretando, a lo mejor hay que agitar un poco el árbol con dos o tres piernas para buscar esa frescura. No es cosa de actitud ni nada, sino buscando la frescura, un poco más de piernas, fuerzas, intensidad… gente más fresca. A lo mejor, después de ver el partido te digo que no, pero creo que en dos o tres posiciones debemos buscar “agitamiento” para buscar esa frescura de piernas».

Estas eran las palabras de Luis García Plaza tras la derrota frente a la Real Sociedad por 0 a 1 en Mendizorroza. La temporada, siendo una temporada por encima de lo previsto, no está teniendo fortuna en los derbis. Frente al Athletic, Real Sociedad y Osasuna, el equipo albiazul solo ha cosechado 1 punto (empate contra la real sociedad en Anoeta) de los 18 posibles. En las últimas 5 jornadas el Alavés ha sumado 4 puntos y aunque todavía mantiene una buena renta sobre el descenso, el bajón de rendimiento y de fútbol es palpable.

Luis García Plaza confía en un grupo de futbolistas que le están devolviendo la apuesta con buen fútbol. Como los resultados y el rendimiento es bueno, siguen acumulando minutos de juego con el Deportivo Alavés. Son 7 jugadores, los que acumulan más de 2.000 minutos, todos ellos centrados en el centro del campo, la línea que está acusando más la falta de frescura en las piernas.

La falta de frescura en el centro del campo y de alguna situación táctica recurrente en los últimos encuentros del Alavés son los ejes de la tertulia En Corto y al Pie de Deportes Cope Vitoria

Minutos en el Alavés 23/24

Antonio Sivera 2.700 (ha jugado todos)

Ander Guevara 2.517

Andoni Gorosabel 2.484

Luis Rioja 2.349

Jon Guridi 2.158

Rafa Marín 2.002

Antonio Blanco 1.942

