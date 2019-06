Tiempo de lectura: 1



El Poemario, "Poeta en Nueva York" del poeta Granadino Federico García Lorca, incluía este "Pequeño vals vienés", que Leonard Cohen convirtió en el tema "Take This Waltz" incluído en su álbum "Im Your Man" de 1988. Tras él, otros artistas revisaron esta adaptación del poema en distintos estilos musicales. Los escuchamos en este podcast.