Versiones Encontradas: Englishman In New York

1987- ALBUM: "Nothing Like The Sun" (2º ÁLBUM EN SOLITARIO)

La canción está inspirada en Quentin Crisp, quien se había mudado de Londres a un apartamento en Nueva York poco antes de que Sting la escribiera.

Quentin Crisp fue un escritor, modelo artístico, actor y cuenta-historias inglés conocido por su memorable y perspicaz ingenio, además de un icono gay en los 70 y 80. De alguna manera algunos lo consideran un sucesor de Oscar Wilde.

Branford Marsalis toca el saxofón en la canción.

La canción empieza con un estilo reggae, luego aparece un puente más clásico con violines y arpa hasta llegar al jazz.

Sting comentó que la idea era dar la sensación de ir caminando por nueva York y representar la diversidad que vamos encontrando en el camino.