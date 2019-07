Versiones Encontradas: Always On My Mind"

Always on My Mind es una canción compuesta por Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson Thompson

Elvis Presley grabó este tema de 1972, semanas después de separarse de su esposa Priscilla.

Poco antes fue grabada por Gwen McCrae (bajo el título de "You Were Always On My Mind")

Pero antes incluso, fue interpretada por BJ Thomas en 1970

En este podcast repasaremos algunas buenas y malas versiones de esta estupenda canción.